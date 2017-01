Zoido valora su gestión para salvar Torre Sevilla y casco histórico sevillano

Sevilla, 23 ene (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha valorado hoy su gestión como anterior alcalde de Sevilla para evitar la demolición de Torre Sevilla, como pedían algunos sectores de la ciudad por su elevada altura: 180 metros y, a la vez, preservar el casco histórico como Patrimonio de la Humanidad.

Zoido ha recordado "las presiones" que sufrió cuando era alcalde para demoler este rascacielos y ha valorado que el inmueble acoja ahora a destacadas empresas, durante la inauguración de las nuevas oficinas de Deloitte en la capital andaluza, que ocupan más de 2.600 metros cuadrados de dos plantas de Torre Sevilla.

El actual ministro ha recordado que, frente a las presiones para demoler la torre y las amenazas de que su construcción haría perder a los monumentos del centro de la ciudad su catalogación de Patrimonio de la Humanidad, él apostó por "salvaguardar la ley" que amparaba esta iniciativa inmobiliaria.

"No era mi proyecto, pero hubiera sido un irresponsable si hubiera parado la Torre y no hubiera logrado que los monumentos históricos no salieran de la lista de monumentos Patrimonio de la Humanidad"; ha señalado.

Zoido ha enfatizado que con su actuación, garantizó la seguridad jurídica que, ha subrayado, es un elemento crucial para atraer inversiones a Sevilla.

"El empleo no se genera por decreto ley, sino por la iniciativa privada; las administraciones deben de salvaguardar la seguridad jurídica", ha resaltado Zoido.

El actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha valorado la captación de nuevas empresas para asentarse en Torre Sevilla que está logrando La Caixa, gestora de este proyecto inmobiliario, y ha enfatizado que este rascacielos consolida la zona donde se asienta como "la manzana de oro" de Sevilla.