PSOE-A sobre protesta contra Díaz: No es ni una anécdota, es un hecho aislado

Sevilla, 23 ene (EFE).- El PSOE andaluz ha restado hoy importancia a la protesta que recibió ayer en Camporayanda (León) la secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al sostener que se trata de un "hecho aislado, que no es ni una anécdota".

Así lo ha considerado en rueda de prensa el número dos del PSOE-A, Juan Cornejo, que ha dudado de que fueran militantes socialistas los que protagonizaron la protesta y ha opinado: "No sé si eran del PSOE, pero su comportamiento no es de socialistas".

Antes de dirigirse a Camponaraya, Susana Díaz se reunió en León con el máximo responsable del partido en esta capital, José Antonio Díez, así como con el presidente de la Agrupación Local y exsenador, José Giménez Martín.

A su llegada a este municipio, cerca del límite entre Castilla y León y Galicia, fue recibida entre abucheos y gritos de "¡No es no!" por varias decenas de manifestantes.

"Se trata de un hecho aislado, que no es ni una anécdota", ha zanjado Juan Cornejo.

En este sentido, ha calificado de "muy positiva" la visita de Díaz a Castilla-León, en la que -según ha dicho- ha mantenido encuentros con la militancia, dirigentes de esta comunidad y con los mineros en una actitud de "escuchar mucho".

El número dos de los socialistas andaluces no ha querido relacionar la protesta con nadie del partido, ni con la visita de ex secretario general Pedro Sánchez este fin de semana a Sevilla, al que ha dado la bienvenida a la comunidad, si bien ha recordado que "la carrera por las primarias no ha empezado",

Preguntado por las negociaciones que llevan a cabo la gestora del PSOE y el PSC, el secretario de Organización ha explicado que, de momento, no hay ninguna resolución, pero se ha mostrado convencido de que habrá "entendimiento y una solución bien acogida" por parte de todos.