Buscan a un agente de la Guardia Civil de Utrera desaparecido desde viernes

Utrera , 23 ene .- Un dispositivo formado por unas 200 personas buscan desde el pasado viernes a un agente de la Guardia Civil vecino de Utrera (Sevilla), José Manuel Ramos Romero, del que no se sabe nada desde que no acudió a su puesto de trabajo a primera hora del viernes.

El desaparecido, según fuentes de la Guardia Civil, tiene 49 años, y pertenece al destacamento de Tráfico destinado en Utrera, localidad en cuyos alrededores se centran las labores de búsqueda.

Su familia ha cursado la correspondiente denuncia y la Guardia Civil ha activado su protocolo de búsqueda, ha informado la asociación unificada del cuerpo.

Las fuentes consultadas no han precisado cuando fue visto por última vez, sólo que no acudió a su puesto de trabajo el pasado viernes, y desde entonces no ha sido posible localizarle.