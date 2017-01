María Adánez: "En el teatro es donde más he crecido como actriz y ser humano"

Ceuta, 21 ene (EFE).- La actriz madrileña María Adánez, conocida sobre todo por sus papeles en series cómicas de televisión, ha asegurado que el teatro es donde más ha "crecido como actriz y como ser humano" a pesar de pertenecer a una profesión "muy variable" por la falta de trabajo.

En una entrevista con EFE, María Adánez (Madrid, 1976) ha confesado que en los últimos años ha elegido el teatro porque "te deja envejecer" y los grandes personajes para las mujeres "te piden edad".

"La juventud aquí, quizás, no pinta mucho porque el escenario es muy obsceno y te piden vida, experiencia y que te hayan pasado cosas para luego lanzarlas a la fila 30", ha explicado.

Por ello, ha invitado a la gente que "consume tanta televisión" a que acudan al teatro "y se nutra de otros medios, incluso de los libros o del cine porque sería muy positivo".

En su opinión, las artes escénicas gozan muy buena salud "a pesar de la crisis y del IVA", pues cuenta con "una cantera increíble de dramaturgos, excelentes directores, grandes actores y actrices y grandes funciones de teatro".

"Lo vivo, lo leo y lo veo, es decir, es un panorama muy positivo", ha remachado, aunque ha recordado que los actores "hoy tienen trabajo, mañana no", un problema que se "agudiza" en el caso de las mujeres.

"En todas las series de televisión la media es de 30 a 32 años; cuando entras en los 40 años cada vez hay muchos menos personajes femeninos, ya no saben lo que hacer contigo", ha lamentado.

La actriz madrileña representará esta noche en Ceuta, junto al actor Roberto Enríquez, la obra "El pequeño poni" que, con un marcado contenido social, aborda el problema del acoso escolar.

Adánez valora el buen resultado de esta obra, que achaca a que es "una excelente función de teatro" en la que se explica de forma "contundente, vibrante y directa" por Paco Becerra el problema del acoso escolar, a lo que ha unido la implicación de los intérpretes.

"Dura una hora y quince minutos, que para los intérpretes pasa volando, y es sobrecogedora porque incomoda, pero es un reflejo de todos nosotros y, desgraciadamente, todos nos podríamos sentir identificados, es una lucha de egos y dialéctica continua", ha señalado.

Conocida por sus papeles en tres de las series cómicas de mayor éxito de la televisión española como "Aquí no hay quien viva", "Farmacia de guardia" o "La que se avecina", María Adánez ha explicado que dejó esta última hace un año porque consideró que su personaje "ya no pintaba nada y no aportaba mucho más, aunque fue un disfrute".

"Decidí seguir el camino por el teatro a pesar de que antes estábamos dos o tres días en cada ciudad y ahora una función y adiós", ha lamentado la actriz, que prefiere no decantarse por el cine, la televisión o el teatro: "Son amores distintos y todos, en su momento, están bien".