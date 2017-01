PP dice que andaluces "pagan los platos rotos de la carrera" nacional de Díaz

Sevilla, 20 ene (EFE).- El PP-A ha denunciado hoy que el "abandono" de la gestión al frente de la Junta por la presidenta Susana Díaz provoca que los andaluces "paguen los platos rotos de su carrera" política nacional, de lo que ha puesto como ejemplo que "no haya" transferido 385 millones a los ayuntamientos en el 2016.

La vicesecretaria de Acción Política y Municipal del PP andaluz, Ana Mestre, ha vinculado en rueda de prensa el "abandono" de la gestión en la comunidad del Gobierno andaluz a que la presidenta esté dedicando el "cien por cien" de su tiempo a la "carrera política" por el liderazgo en el PSOE.

"Lo que no está en la agenda nacional de Díaz no existe. Si no hay rentabilidad para su imagen personal no gestiona para los andaluces", ha criticado Mestre, que ha contrapuesto esta situación con la "asfixia" a la que está sometiendo a los ayuntamientos andaluces con la "falta" de ejecución del Plan Cooperación Municipal.

Según los datos expuestos por la popular, en 2016 la Junta solo transfirió a los ayuntamientos unos 225 millones de este Plan que contaba con una dotación de 610 millones, con lo que "ha dejado" de transferir 385 millones.

"Esta baja ejecución presupuestaria está impidiendo que los servicios lleguen a los ciudadanos en políticas como el empleo, la sanidad, educación o la promoción y centros de información de las de las mujeres", ha lamentado.

La vicesecretaria ha advertido de que la ejecución del 37 por ciento del Plan de Cooperación Municipal "pone en peligro" determinados programas a desarrollar por los ayuntamientos.

Entre ellos, ha citado las transferencias para la formación para el empleo que, con un presupuesto de 70,7 millones, solo ha llegado a los ayuntamientos 3,2 millones; el programa de fomento del empleo, que con 170 millones registra una ejecución de 34,8 millones, o el de promoción de la mujeres, que incluye la financiación de los centros municipales de información, en el que se han ejecutado 9 millones de un presupuesto de 12,8 millones.

A estas partidas se suman, según Mestre, otras relativas a los equipamientos educativos (1,2 millones transferidos frente a 11,4 de presupuesto) y a sanidad (7 millones ejecutados con una dotación de 14).

Junto a esta situación, ha sostenido que la deuda presupuestaria de la Junta con los ayuntamientos en este capítulo ha aumentado al situarse en 33 millones en 2016, frente a los 22 millones de 2015. Los datos -ha proseguido- ponen en evidencia la "dejación" de Díaz con Andalucía, de la que ha aseverado: "Esta más preocupada, como su gobierno, del marketing para hacer una fotografía trucada de la realidad andaluza con la que pretende llegar al sillón del PSOE".

Los populares creen que la realidad de la comunidad es otra "muy distinta", ya que "lidera" el desempleo y es la de los problemas de la sanidad y la educación que están suponiendo que los ciudadanos "se rebelen contra los recortes" de la Junta.

"Andalucía no se merece una presidenta a medio gas y sus ciudadanos requieren atención en exclusividad, para eso eligieron a Díaz los andaluces. Si no es capaz de hacerlo, ella sabe lo que tiene que hacer", ha recalcado Ana Mestre.