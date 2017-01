Asecan premia al cineasta gaditano Julio Diamante y al Festival de Málaga

Sevilla, 20 ene (EFE).- El cineasta gaditano Julio Diamante y el Festival de Málaga Cine en Español han sido reconocidos con los premios de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) que se entregarán el 28 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla,

La Asecan ha concedido su premio de honor 2017 a Diamante "como reconocimiento a su dilatada y aplaudida trayectoria profesional", mientras que el galardón al Festival de Málaga, Cine en Español coincide con la celebración de lo veinte años de trayectoria de este certamen, según un comunicado de esta asociación.

El veterano productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá el Premio Asecan Industria-Aedava que reconoce a una personalidad o institución relacionada con el campo de actuación de la distribución y la exhibición en Andalucía.

Julio Diamante nació en Cádiz el 27 de diciembre de 1930, ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) en 1953 donde fue fundador y director de su Teatro Experimental.

Su primer trabajo como director cinematográfico fue el filme experimental "Antes del Desayuno" (1955) y ya en 1961 se tituló en Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, donde impartió clases desde 1964 hasta el cierre del centro en 1975.

Desde 1972 y hasta su clausura, en 1989, Diamante dirigió la "legendaria" Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena (Málaga), "ventana a la vanguardia cinematográfica internacional en permanente lucha contra la censura española", según el comunicado.

En su filmografía destacan los mediometrajes "El Proceso" (1995), "La Lágrima del Diablo" (1961) y "Velázquez y lo velazqueño"(1962); así como los largometrajes "Los que no fuimos a la guerra" (1962), "Tiempo de amor" (1964), "El Arte de vivir"(1965), "Sex o no sex" (1974), y "La Carmen" (1976). Para televisión ha dirigido once filmes entre los que pueden destacarse "Vicente Escudero" (1968), "El Obispo leproso" (1974) y "Martín Fierro" (1976).

Sus películas han sido seleccionadas para Festivales como Venecia, Berlín, Locarno, Nueva York, Pésaro, Valladolid o San Sebastián.

Entre sus distinciones destaca el premio de honor de la Asociación de Directores de Cine Españoles (Adirce); la Medalla de Honor de la Asociación de Historiadores de Cine (2001) o el Premio Val del Omar, en 2003.

El Festival de Málaga, Cine en Español nació en 1998 "y en cada una de sus ediciones ha mantenido sus objetivos de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía española, que Málaga sea un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas y contribuir al desarrollo de Málaga como una ciudad abierta y cultural", según la Asecan.

Este certamen, que este año cumple su vigésima edición, "contribuye poderosamente al desarrollo del cine en español presentando sus mejores Documentales, Cortometrajes, y demás producciones, además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas", ha añadido el comunicado.

El premio Asecan Industria 2017 ha recaído en Francisco Gómez Reyes, "posiblemente el empresario andaluz dentro del sector del cine y la producción audiovisual de mayor edad en activo", según Asecan, ya que suma 92 años.