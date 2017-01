Susana Díaz pide a Gobierno actúe ante encarecimiento de la factura de la luz

Sevilla, 19 ene (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido hoy que el Gobierno se ponga "manos a la obra" y "actúe" ante el encarecimiento de la factura de la luz porque las familias "ya no pueden más".

"Tiene que haber sensibilidad, no es posible que en una ola de frío como ésta se produzca un encarecimiento de la tarifa de la luz, eso no tiene sentido; es una falta de empatía con los ciudadanos que lo están pasando mal y con las familias, que ya no pueden más", ha clamado.

En declaraciones a los periodistas en Los Palacios (Sevilla), ha lamentado los precios "desorbitados" de las facturas, y ha insistido en que "hay que actuar, y cuanto antes".

"Que el Gobierno se ponga manos a la obra porque no es posible que las familias vuelvan a soportar otra subida del precio de la luz y que, además, se haga con la agravante de que se produce en plena ola de frío", ha criticado.