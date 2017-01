Soledad Becerril subraya que la ley no recoge las devoluciones en caliente

Ceuta, 19 ene (EFE).- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado hoy que las denominadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes que intentan entrar en el territorio nacional es un término que no lo contempla "ni la legislación nacional ni la europea".

Soledad Becerril ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Ceuta, después de haber realizado esta mañana una visita oficial a la ciudad con un recorrido por la frontera y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que, a fecha de hoy, tiene censadas 734 personas de diferentes nacionalidades pese a disponer de 512 plazas.

"La legislación afirma que cuando una persona entra de manera no regular en un territorio o en un país puede ser devuelta tras verificar una serie de circunstancias que concurren en esa persona, por lo que devoluciones en grupo, masivas o caliente no están en la ley", ha afirmado.

En este encuentro ha tenido la oportunidad de mantener una reunión con los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. "No vengo a dar ninguna lección a las Fuerzas de Seguridad, ya que atienden a las personas que se dirigen a ellas y lo hacen con buenas maneras, por lo que no he venido a darles ninguna instrucción".

En este sentido, Becerril ha subrayado que solo sólo hace "recomendaciones", ya que dirige una institución de control de las acciones de las distintas administraciones y hace las "recomendaciones oportunas".

Ha advertido que las instalaciones para solicitar asilo en la frontera "han mejorado en parte porque nosotros hemos hecho hincapié en reiteradas ocasiones, estas instalaciones están, no fueron utilizadas en el 2016 pero sí en el año 2015 donde son debidamente atendidas con personal formado para ello".

En relación al CETI, donde ha tenido la ocasión de conversar con un grupo de mujeres -la mayoría argelinas-, ha resaltado que "tiene una ocupación alta pero todavía llevadera",

"Todos los servicios asistenciales, sociales y de seguridad que se prestan en el recinto son correctos pero esta ciudad tiene unas circunstancias complejas y todavía los esfuerzos que hay que hacer son mayores", ha argumentado.

Ha resaltado el comportamiento "generoso y amigable" de los ciudadanos de Ceuta y ha puntualizado que "las circunstancias de la ciudad son difíciles y comprendemos que haya deficiencias pero nuestra obligación es estar atentos a esas deficiencias y solicitar que se corrijan las instalaciones y que siempre se respeten los derechos humanos, lo cual es una cuestión primordial".

Sobre los centros de menores de la ciudad ha dicho que "están bien atendidos y han mejorado mucho las instalaciones".

La Defensora del Pueblo ha estado acompañada en esta visita por el adjunto al Defensor, Francisco Fernández, y la técnica que lleva el área de Inmigración e Igualdad de Trato, Elena Arce.