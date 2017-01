Madrid renueva sus acuerdos para promocionarse en Nueva York y Sevilla

Madrid, 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha renovado los acuerdos de colaboración para promocionarse en las ciudades de Nueva York y Sevilla, para el intercambio de soportes promocionales en el caso de la ciudad estadounidense y para acciones de promoción conjunta entre las dos ciudades españolas, conectadas por AVE.

Coincidiendo con la celebración en la capital de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el Consistorio madrileño ha hecho pública la renovación por un plazo de dos años, del acuerdo que mantiene Madrid Destino con la NYC & Company, agencia de turismo de Nueva York para el intercambio de espacios y soportes promocionales gestionados de forma directa o indirecta.

El acuerdo, con un valor de 150.000 euros al año, también incluye el apoyo en la promoción de eventos locales y con su renovación Madrid pretende seguir mejorando su posicionamiento de marca y la atracción de visitantes, según indica una nota del Consistorio.

Con este acuerdo, Madrid seguirá promocionando su oferta para el colectivo LGTBI y para consolidar su imagen de destino gastronómico y darse a conocer como destino idiomático. En 2016 la capital española puso en marcha campañas como 'Conócela por ti mismo', en cinco circuitos de marquesina "Whoever you love, Madrid loves you" ("Ames a quien ames, Madrid te quiere") en 100 marquesinas.

Estados Unidos es el mayor emisor de turismo internacional con destino Madrid, que en 2015 recibió la visita de 577.706 estadounidenses que generaron 1,314 millones de pernoctaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y noviembre de 2016 llegaron a Madrid 534.770 ciudadanos estadounidense que generaron 1,250 millones de pernoctaciones.

Respecto a Sevilla, el Ayuntamiento de Madrid continuará el acuerdo firmado con la capital andaluza en 2011 que tiene por objetivo reforzar a promoción turística y la imagen de marca de ambas ciudades aprovechando la red de alta velocidad del AVE, conexión que este año cumple 25 años.

Desarrollar acciones conjuntas de promoción minimiza costes y rentabiliza recursos según el Consistorio, que llevará a las calles sevillanas la campaña de promoción "Paseo del Arte Imprescindible", que ahora se encuentra en Madrid Río.