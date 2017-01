Imbroda destaca ausencia de partidismos y utilidad práctica de la Conferencia

Melilla, 19 ene (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado hoy la ausencia de bloques partidistas y la utilidad práctica de la sexta Conferencia de Presidentes del pasado martes en el Senado, que a su juicio ha sido la mejor de todas las que se han celebrado desde la creación de este órgano en el 2004.

Imbroda, uno de los tres presidentes autonómicos que han asistido a las seis reuniones que se han celebrado, ha subrayado la concreción de temas y de acuerdos que hubo anteayer, y sobre todo el hecho de que todos los asistentes fueran a "hablar de España".

"Si hablamos de España, estamos todos de acuerdo, excepto los que no están, que no fueron, y se equivocan porque tendrían que estar", ha afirmado Imbroda en rueda de prensa en alusión a los presidentes de Cataluña, Carles Puigdemont, y el País Vasco, Iñigo Urkullu, los dos únicos que no asistieron.

El dirigente melillense ha destacado especialmente la "utilidad práctica para los ciudadanos españoles" por los temas que se abordaron, que "afectan sensiblemente a todos los ciudadanos, muchísimo más que si reformamos la Constitución Española o si hacemos referéndum o no".

Uno de ellos la financiación autonómica, un asunto sobre el que Imbroda ha dicho que es "importantísimo" y sobre el que ha pronosticado que habrá en la comisión de expertos "un camino difícil de aquí en adelante", dado que hay que conjugar los intereses de diferentes regiones, aunque ha reiterado que se hará porque "hay voluntad de hacerlo".

Imbroda también ha subrayado los acuerdos alcanzados para que todas las regiones hagan sus propuestas sobre violencia machista y el pacto educativo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, que él preside, y sobre la que ha dicho que será convocada "pronto" para "ver si entre todos damos más luz para combatir esa lacra" que es la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se ha mostrado orgulloso de que la Ciudad Autónoma haya estado en "en plano de igualdad" con las comunidades, ya que tendrá participación en todas las comisiones y grupos de trabajo que se han acordado impulsar sobre diferentes asuntos, como la financiación autonómica y la tarjeta social.

Imbroda también ha respondido al PSOE, que hoy ha lamentado que haya acudido sin haberse reunido antes con los diferentes grupos que componen la Asamblea de Melilla, lo que a juicio de la portavoz socialista, Gloria Rojas, evidencia que el mandatario melillense no ha querido escuchar la opinión de quienes representan a 15.000 melillenses.

Ante esta crítica, Imbroda ha respondido con ironía al proponer que Rojas lo acompañe a la próxima Conferencia y así la va "poniendo al día", aunque ha recordado que esta convocatoria era "individualizada y nominativa" para los líderes autonómicos.

También ha defendido su "transparencia" a la hora de hacer públicos los acuerdos adoptados, en dos convocatorias de prensa, y ha anunciado su intención de hacer llegar a los portavoces políticos de la Asamblea el dossier de acuerdos de la Conferencia.

Por su parte, el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, ha propuesto en rueda de prensa que Gobierno y oposición debatan un documento conjunto para que el presidente traslade una posición consensuada de la ciudad en próximas reuniones.