Fundación Mediara destaca necesidad de concienciación en torno a la mediación

Huelva, 19 ene (EFE).- La directora-Gerente de la Fundación Pública Andaluza de Mediación y Arbitraje "Mediara", Pilar Calatayud, ha destacado hoy la necesidad de concienciar a la ciudadanía en torno a la mediación, a esa alternativa de resolver sus conflictos de una forma extrajudicial.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha participado en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento en el marco de la 'Semana de la Mediación', Calatayud ha incidido en que "la mediación es fórmula que satisface a las partes porque son las dos partes las que llegan a la solución a través de una persona formada y especializada que es un mediador".

"Es un recurso que la gente no lo conoce, del que se escucha mucho hablar, pero en realidad no se utiliza, no se acude a ella", ha apuntado, de ahí "la necesidad de concienciar a la gente".

En este sentido, ha recordado que la Consejería de Justicia e Interior y el Consejo General del Poder Judicial firmaron un convenio base que recoge la puesta en marcha de puntos de información a mediación en todas las sedes judiciales.

Estos puntos, que se implantarán de manera progresiva y serán gestionados por Mediara, tienen como finalidad que "los jueces puedan derivar a una formación sobre la mediación, teniendo en cuenta que ésta es voluntaria y que no cierra la posibilidad de acudir al procedimiento judicial

"La idea que se tiene es que esa información presencial y por personas expertas se lleve a cabo dentro de las sedes judiciales para que las partes junto con sus letrados conozcan qué es y decidan libremente si quieren o no ir a mediación", ha explicado.

El Ayuntamiento de Huelva también ha presentado la nueva Guía de Recursos de Mediación en la provincia, un directorio en el que se recogen a las instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y otros organismos de Huelva que trabajan y desarrollan actividades en este campo, describiendo el tipo de mediación que ofrecen y sus datos de contacto.

También se profundiza en el concepto de mediación, sus funcionalidades y ventajas con respecto a un procedimiento judicial y las modalidades existentes.