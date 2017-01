Borja Fernández y Álamo dicen que hay mejor equipo que lo que enseña la tabla

Almería, 19 ene (EFE).- El mediocentro defensivo Borja Fernández y el extremo Javi Álamo, presentados este jueves como nuevos jugadores de la UD Almería, coincidieron en destacar que el equipo andaluz tiene mejor plantilla de lo que muestra su clasificación en LaLiga 1/2/3, en puestos de descenso.

"Creo que está en una posición en la que no debería estar. Creo que tiene equipo para salir de ahí y para no pasar problemas", dijo Borja Fernández, nacido en Orense hace 36 años, que se ha comprometido con Almería por lo que resta de temporada y que jugaba en el Atlético Kolkata de la Liga India.

También aseguró que sabe que "el Almería tiene una historia" y que llega "a un sitio serio", por lo que no le "fue muy difícil" decidirse.

"El contrato con el equipo indio era siempre de tres meses y lo hemos ido renovando. He estado allí en tres etapas porque al acabar la Liga aquí en España decidí volver. Ahora hemos hecho un contrato -con el Almería- de seis meses y ojalá pueda ser de más tiempo. He tenido ofertas de fuera, pero quería volver a España para reengancharme aquí", relató.

Borja Hernández destacó que está bien físicamente porque su "último partido fue el 18 de diciembre allí en India y es un torneo exigente".

Javi Álamo, por su parte, consideró que el Almería es "un club de Segunda de los mejores, a pesar de lo que dice la tabla. Tiene muy buenos jugadores".

El extremo diestro grancanario, de 28 años y desvinculado de Osasuna, al que llegó el pasado verano desde el Girona, se ha comprometido con el club andaluz por lo que resta de temporada y otra más.

"Vengo de entrenar con Osasuna, no he perdido ningún entrenamiento y lo que sí es verdad es que he competido poco, por eso he decidido salir de allí, porque he tenido pocas oportunidades, pero físicamente me encuentro bien. Si el 'míster' -Fernando Soriano- decide contar conmigo para Cádiz estoy preparado", relató.