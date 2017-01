Sanz: Esta tiene que ser la legislatura del diálogo

Sevilla, 18 ene (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha opinado hoy que esta legislatura tiene que ser "la del diálogo", porque lo han reclamado los ciudadanos en las dos últimas elecciones, y ha enfatizado que ha llegado "la hora de dejar la refriega política".

"La modernización de la política en Andalucía pasa por el acuerdo; puede que la confrontación le haya ido bien a los dirigentes de la Junta, pero en nada ha beneficiado a Andalucía", ha sostenido Sanz en la conferencia que ha pronunciado en el club empresarial de la Cámara de Comercio de Sevilla.

En su opinión, en Andalucía "hace falta más diálogo y menos pleitos" ya que, ha señalado, el consenso puede permitir que la actual legislatura sea "la más productiva de la historia".

Ha abogado por que la Junta deje atrás "el enfrentamiento permanente" con el Gobierno central por el que ostenta "el liderazgo absoluto de pleitos en los tribunales para confrontar con el Estado" y ha advertido de "quien no reme a favor, quien no se sume en favor del consenso y de los acuerdos, no solo se equivocará sino que lo pagará muy caro ante la sociedad".

Sanz ha proclamado que la Delegación del Gobierno "no es ningún contrapeso a nadie" ni está "para hacer oposición a nadie" sino para actuar como "motor político y acelerador de soluciones para Andalucía".

Ha recordado que en los tres años de presidencia de Susana Díaz se han transferido a la Junta de Andalucía 624 millones de euros para políticas de formación para el empleo y se han devuelto 600 millones, lo que ha calificado de "una irresponsabilidad que no pone a la Junta en el mejor sitio".

Preguntado sobre si Susana Díaz va asumir la dirección federal del PSOE ha contestado: "No sé si lo sabe ella".

En su opinión, en España y en Andalucía "habrá un antes y un después" de la Conferencia de Presidentes celebrada ayer, de la que ha valorado la "lealtad institucional y cooperación" con la que se abordó y respecto a las críticas de Díaz a la política fiscal de la Comunidad de Madrid, ha contestado que "el camino no es subir impuestos sino bajarlos".

Ha opinado que el debate sobre la fiscalidad autonómica "tiene que comenzar al contrario", preguntándose primero "por qué en Andalucía se pagan más impuestos que en ningún otro sitio" y ha criticado que, tras muchos años de reclamación de más autonomía fiscal a las autonomías, la Junta critique ahora la que ejerce la Comunidad de Madrid.

Ha valorado que el Gobierno central aporte un 60 por ciento de la financiación para la Dependencia en Andalucía y haya transferido desde el 2012 más de 35.000 millones de euros de financiación extraordinaria a la comunidad autónoma, lo que ha ahorrado "la friolera" de 7.400 millones en pagos de intereses.

Ha confiado en que este año finalice con la llegada del AVE a Granada, la "aceleración decisiva" del desdoblamiento de la Nacional IV y de las obras de la SE40 y con un recorte de la distancia por tren de Sevilla a Málaga a una hora y de 45 minutos a Huelva.