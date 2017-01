Mario Jiménez afirma que las primarias "enriquecerán" el proyecto del PSOE

Sevilla, 18 ene (EFE).- El portavoz de la comisión gestora del PSOE, Mario Jiménez, se ha mostrado hoy convencido de que el proceso de primarias en su partido, fijado para el mes de mayo, y el 39 Congreso Ordinario, que se celebrará el 17 y 18 de junio, "ayudará y enriquecerá" el proyecto del partido.

El dirigente socialista ha sostenido en rueda de prensa que la posibilidad de que haya varios candidatos a las primarias no supondrá un problema para el PSOE y que "todos los compañeros que quieran tienen todo el derecho a hacerlo".

"Este proceso tiene que ser para ayudar al partido, para enriquecerlo y aportar al partido, que aporte al proyecto", ha enfatizado.

En este sentido, ha recalcado que tanto el debate de las primarias como el del Congreso "se desarrollará en estos términos cuando sean convocados".

Sobre la candidatura de Patxi López, el portavoz de la gestora ha precisado que "lo ha hecho es anunciar que cuando llegue el momento se presentará. No se ha presentado porque el proceso no está abierto", ha matizado.

Preguntado por la posibilidad de que la líder del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, decida finalmente optar a la Secretaría General, Mario Jiménez ha respondido: "Estoy en estos momentos es en la dirección del partido y me tienen que permitir que no haga pronunciamientos que nadie pueda interpretar en un sentido u otro. Tengo que ser prudente y la obligación por mi responsabilidad de no contestar".