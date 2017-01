Administradores aseguran que Rafael Gómez desconocía obligaciones tributarias

Córdoba, 18 ene (EFE).- Los administradores fiscal y contable del entramado empresarial de Rafael Gómez "Sandokán", cuyas empresas adeudan a Hacienda hasta 58 millones de euros de cuatro ejercicios, han declarado hoy que ni el empresario ni su familia conocían cuáles eran sus obligaciones tributarias.

En la segunda sesión del juicio que se sigue contra el empresario cordobés, ya condenado por cohecho en la denominada "Operación Malaya", tanto el contable como el administrador de su conglomerado empresarial han declarado que ni los hijos ni el que fuera concejal del Ayuntamiento de Córdoba sabían si estaban o no al corriente de las obligaciones tributarias de sus sociedades.

El responsable de la contabilidad de las empresas durante el periodo que se investiga, desde el 2003 hasta el 2006, ha negado haber recibido instrucciones de la familia Gómez sobre asuntos tributarios calificando las auditorías que realizaban consultoras externas como "limpias" porque "en el departamento se hacía lo que nos recomendaban los auditores".

El encargado de todas las cuentas del grupo societario, que adeuda al fisco hasta 58 millones de euros por impagos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF de toda la familia, ha aseverado que "enviábamos a Hacienda todos los informes que nos pedían para verificar la contabilidad".

Su responsable superior, que lleva desde el año 1994, cuando Gómez solo se dedicaba a la joyería, y que le une con la familia una relación de amistad como así ha declarado al juez él mismo, ha corroborado la externalización de las responsabilidades tributarias a auditores ajenos a la empresa que se contrataban.

Lo que sí ha resaltado es que debido a la condena por cohecho de Rafael Gómez por la que tuvo que pagar 150.000 euros, el grupo atravesó "dificultades financieras" y llegó a deber a los bancos hasta 2.000 millones de euros, lo que supuso que los auditores "autorizaran el aprovisionamiento de existencias" para hacer frente a las deudas del grupo.

Por su parte, dos empleados de la auditoría "Moral y Silos SL", que trabajaron para las empresas durante los ejercicios del 2003 y del 2005, han asegurado no haber tenido problemas para realizar sus informes contables de la empresa solicitando siempre al departamento de administración de Arenal 2000 los docunmentos necesarios.

Los cinco trabajadores de la auditoría "Ernst & Young" han declarado que emitieron un "informe denegado" del ejercicio contable del año 2006 por falta de documentación debido al "proceso complejo" por el que atravesaba el grupo por su implicación en la operación de corrupción urbanística de la Costa del Sol en el que estaba envuelto.

No obstante, uno de los trabajadores de esta auditoría que el grupo empresarial contrató para supervisar los temas fiscales ha declarado haber detectado que la situación de la empresa en el 2006 "no estaba bien" y se tuvo que hacer una declaración complementaria en la presentación de los ingresos a la Hacienda Pública.

El asesor de las empresas y de la familia en materia tributaria, que llevaba trabajando treinta años con ellos, ha referido que no pudo presentar la declaración patrimonial de los acusados "porque no me lo permitió el programa informático con los datos que tenía" pero no ha alegado ninguna irregularidad tributaria de la familia.

Por último, otro de los asesores fiscales que trabajaba con Gómez y que "lo conocía desde niño", ha indicado que, a pesar de la estrecha relación que le unía a la familia, "en ningún momento me indicaron que hiciera lo posible por no tributar, ni yo lo hubiera permitido".

El Ministerio Fiscal pide para Gómez 44 años de cárcel por considerarlo responsable de hasta once delitos contra la Hacienda Pública y para cada uno de los cuatro hijos, un total 22 años de cárcel por participar en hasta ocho delitos económicos, todo lo cual, habría contribuido a la evasión de 58 millones de euros, el mayor delito económico investigado en Córdoba hasta la fecha.