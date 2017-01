PSOE y Podemos censuran nombramiento de un asesor del Gobierno en Cádiz

Cádiz, 17 ene (EFE).- El PSOE y el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Podemos, han coincidido hoy en criticar el fichaje como asesor de la Subdelegación del Gobierno del exsenador del PP y concejal de Arcos, Sebastián Ruiz, quien está investigado en una causa sobre casos de enchufismo laboral.

En un comunicado, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha reprochado al PP que "sitúe en un puesto de tanta relevancia pública a una persona que está implicada en un escandaloso caso de enchufismo laboral en el ayuntamiento de Arcos".

Recuerda que Sebastián Ruiz "ya ha ido a declarar ante el juez y la causa sigue viva, sin que haya variado su situación procesal como investigado, por lo que el PP debería de mantener las cautelas precisas ya que puede nombrar para cargo público a una persona que puede quedar inhabilitada para cumplir ese cometido".

Maese advierte al nuevo subdelegado Agustín Muñoz de que tendrá "que asumir personalmente el coste de ese nombramiento, la responsabilidad de hacer la vista gorda ante la delicada situación y admitir que alguien que puede terminar condenado por un caso de enchufismo laboral pueda dirigir una institución".

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado en otro comunicado el fichaje porque, "anteponiendo la presunción de inocencia", entiende que no genera buena imagen que el responsable directo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nombre como asesor a una persona que está siendo investigada por haber contratado en el Ayuntamiento arcense a un familiar.

"La mujer del César no sólo debe serlo, sino parecerlo. No sólo hay que ser honesto, sino parecerlo, y éste no es el caso", apunta.

En opinión del gobierno municipal, el PP "tiene tan interiorizado en su día a día su convivencia con las prácticas irregulares y la corrupción que ni siquiera sus dirigentes se preocupan por disimular. O lo que es aún peor, puede que no distingan ya entre las buenas y las malas prácticas puesto que han desdibujado esa frontera".

El equipo de Gobierno espera que el nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz "no siga los pasos de su antecesor en el cargo, que demostró ser el más eficiente comisario político para los intereses del Partido Popular y el más pernicioso para los derechos de los gaditanos".