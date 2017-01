C's recurre la encomienda de gestión a Remesa por dudar de su legalidad

Melilla, 16 ene (EFE).- Ciudadanos ha presentado un recurso en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, contra la encomienda de gestión de la planta depuradora de Melilla a la empresa pública Remesa por considerarla "de dudosa legalidad".

En rueda de prensa, el portavoz de C's en la Asamblea, Eduardo de Castro, ha explicado que la encomienda de gestión fue aprobada en solitario por el Gobierno de Melilla en un pleno urgente celebrado el 17 de noviembre para su entrada en vigor el 1 de diciembre, tres meses después de haber expirado el contrato de este servicio, que estaba adjudicado a Acciona.

C's ha mostrado sus reparos hacia la encomienda de gestión desde que fue planteada por el Gobierno melillense el 8 de noviembre en una reunión con Remesa, empresa pública participada al 50 % entre la Ciudad Autónoma y el Estado, y ha recordado que contaba con dos informes negativos de la Intervención, a los que sucedió otro "más favorable" tras el nombramiento de la nueva interventora.

La formación naranja no ve justificada esta encomienda de gestión y en el recurso ha enumerado varias razones para argumentar su oposición, entre ellas que no se ha motivado suficientemente ni se ha presentado la memoria ni las tarifas oficiales, y además, Remesa no cumple el requisito de idoneidad por carecer de medios materiales y humanos.

El portavoz de C's ha informado de que el recurso que ha presentado su partido fue admitido el pasado 20 de diciembre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo que supone, según el artículo 45 de la Ley de Contratos, "la suspensión inmediata" de la adjudicación de la encomienda, algo que De Castro desconoce si ha ocurrido.