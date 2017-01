PSOE-A espera que la recuperación de las 35 horas "no tenga marcha atrás"

Sevilla, 16 ene (EFE).- El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha mostrado hoy su deseo de que la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos "no tenga marcha atrás" y ha señalado que "sería buena su aplicación general" y que tuviera un efecto "contagio" en otros territorios.

En rueda de prensa el dirigente socialista ha resaltado que tras la suspensión de las 35 horas por el PP se han dado "cuatro años de esfuerzo que ha recaído sobre las espaldas de unos trabajadores que ahora van a ver recuperados sus derechos" y que además supone "el cumplimiento de un compromiso del Gobierno andaluz y Susana Díaz".

Ha destacado que la entrada en vigor hoy de la norma mejora las condiciones laborales de más de 260.000 trabajadores y va a repercutir en la prestación y calidad de los servicios para los ciudadanos, además de permitir crear en torno a entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo.

Se trata, según Cornejo, de "una medida de impacto que abre amplias expectativas y que está incluida en los presupuestos de 2017", por lo que está "garantizada" su posible aplicación, amparada además por el Estatuto y por los servicios jurídicos de la Junta, y que cuenta con el apoyo de los sindicatos de la función pública.

"Es una medida que no puede tener marcha atrás y esperamos que no la tenga", ha advertido el dirigente socialista al Gobierno, del que ha dicho que no admitirán "ninguna trampa ni dilación" ante el encuentro bilateral para abordar este asunto que estaba previsto para el miércoles y que finalmente ha sido aplazado.

Cornejo ha añadido que le hubiera "gustado" ver al PP andaluz y a a su presidente, Juanma Moreno, "trasladando al PP y a Mariano Rajoy que se pongan del lado de los trabajadores andaluces" y ha lamentado que "a estas alturas ni haya manifestado ese apoyo ni se haya preocupado".

A su juicio sería buena la "aplicación general" de esta medida ya que "hay otros territorios que también tienen intención de devolver las 35 horas", por lo que ha considerado que "una vez que se aplique en la Junta podría tener un efecto contagio".

"Ojalá el Gobierno entendiera que si se adopta a nivel nacional evitaría situaciones como posibles recursos o reuniones y se devolvería algo que ya quitó él mismo por decreto hace años", ha insistido.

Por otra parte Cornejo ha criticado también al PP por apoyar las manifestaciones por una sanidad digna que se han celebrado este fin de semana en cuatro provincias andaluzas "cuando los populares han privatizado la sanidad, han impuesto el copago y han hecho todo lo contrario a una sanidad pública".

"¿No se le cae la cara de vergüenza a Podemos y a IU por estar detrás de la misma pancarta que el PP?", se ha preguntado Cornejo, quien ha acusado a los tres partidos de hacer un "uso partidario" de las movilizaciones y de intentar "conseguir tajada" de las protestas "aprovechando la sensibilidad de este tema".