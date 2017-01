Convocan concentración en Algeciras por la muerte de inmigrantes

Algeciras , 16 ene .- Algeciras Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) han convocado una concentración para mañana en Algeciras (Cádiz) en recuerdo de los seis inmigrantes fallecidos durante el fin de semana en aguas del Estrecho de Gibraltar.

Los convocantes recuerdan en un comunicado que las víctimas "intentaban llegar a Europa para lograr cumplir sus objetivos de futuro" y que "aún quedan inmigrantes por aparecer".

Por ello, "en recuerdo cariñoso por estos inmigrantes y en solidaridad con sus familias, que viven el dolor por la pérdida de sus jóvenes que salieron con ilusiones por cumplir y que no volverán", convocan una concentración a las 19.00 horas en la Plaza Alta de Algeciras.

El objetivo de esta concentración es también "denunciar las políticas migratorias europeas", que "ponen todo su esfuerzo en la represión y el rechazo implacable en las fronteras".

"Los gobiernos europeos no pueden apoyar a gobiernos corruptos y tiranos, esquilmar la riqueza natural de países africanos, empobrecer a su gente, vender armas utilizadas para matar civiles y pretender que la gente que sufre las consecuencias de sus decisiones no emigren, no huyan, no intenten buscar un futuro esperanzador en Europa", lamentan.