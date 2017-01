Miles de onubenses vuelven a salir a la calle por una sanidad "digna"

Huelva, 15 ene (EFE).- Miles de onubenses han vuelto a salir a la calle, después de hacerlo el pasado 27 de noviembre, en una manifestación para reclamar a la Junta de Andalucía una "sanidad digna" para la provincia.

Las cifras de la participación varían entre las 25.000 personas que ha dado la organización, 19.000 la Policía Nacional y 4.000 la Junta de Andalucía.

Tras la pancarta con el lema 'Huelva por una sanidad pública digna', la manifestación ha partido pasadas las 12.30 horas de la plaza del antiguo Estadio Colombino para cubrir la distancia hasta la Plaza de las Monjas.

"Después diréis que somos cinco o seis", "Infanta y Juan Ramón, no quieren la fusión", "Dos hospitales y un maternal" o "No recortes las manos que te cuidan" han sido algunos lemas coreados, que se han complementado con pancartas en las que podía leerse "Sanidad pública, universal y de calidad", "Susana: abre todos los quirófanos y contrata sanitarios; tus enfermeros andaluces están desesperados".

En declaraciones a los periodistas, Paloma Hergueta, portavoz del colectivo 'Huelva por una sanidad digna', ha explicado que esta nueva manifestación es consecuencia de "la falta de respuestas" de la administración tras la del pasado 27 de noviembre.

"No nos ha llamado el consejero, Aquilino Alonso, ni doña Susana Díaz, a pesar de que le mandamos cartas y de que ella vino hace tres días para el arranque de la Capitalidad Gastronómica", ha dicho, y ha precisado que "hasta ahora la única propuesta del gerente del SAS fue una ambulancia exclusiva para la provincia que, según informó a los sindicatos tardará dos o tres meses".

Ha añadido que no se creen las promesas porque han pasado "más de 12 años desde que se prometieron los chares, porque dijeron que la fusión era un aumento en recursos y una mejora en la calidad de la atención en la provincia y no ha sido así, porque todo lo que han ido diciendo a lo largo de estos años cuando hemos protestado por la situación tan deficitaria no se ha cumplido".

Según Hergueta, "sigue habiendo muchos dirigentes políticos que niegan la cruda realidad, que tenemos las lista de espera más largas de toda Andalucía y que somos la Cenicienta de la región y no podemos consentir ni un minuto más que esas personas sigan en sus cargos, porque si ellos niegan los problemas estos no se resolverán nunca".

La manifestación ha terminado alrededor de las 14:30 horas en la Plaza de las Monjas donde se ha dado lectura a un manifiesto incidiendo en estas ideas y en las necesidades.