La Policía desmantela un secadero de holoturias en una azotea de Cádiz

Cádiz, 14 ene (Cádiz).- La Policía Local de Cádiz ha desmantelado un secadero de holoturias, especie marina muy valorada en restaurantes orientales pero cuya captura en Andalucía está prohibida, en la azotea de un edificio del casco antiguo, aunque, de momento, no ha podido realizar ninguna detención.

El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado en un comunicado que los agentes se han incautado de un total de 292 holoturias, tras recibir una llamada de un particular que alertaba de la presencia de estos ejemplares en la parte superior del número cuatro de la plaza Fragela, donde se encuentra el Teatro Falla.

A su llegada, los policías comprobaron que las holoturias, ya muertas, habían sido colocadas en dos palés de madera para su secado.

Las holoturias no son una especie protegida en Andalucía, pero la Junta no autoriza su pesca al no existir una regulación específica ni informes científicos que avalen su consumo.

La Policía local de Cádiz y la Guardia Civil realizan continuas aprehensiones de este tipo porque los mariscadores encuentran salida al producto debido al interés de restaurantes orientales, ya que en tiendas de China o Hong Kong se comercializan sin problemas y, de hecho, allí están considerados un gran manjar.

Los agentes procedieron a la intervención y decomiso de las holoturias que, en principio, fueron trasladadas de forma provisional a la Jefatura de la Policía Local para su posterior traslado a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona o personas que colocaron las holoturias en esa azotea.