Danza flamenca por Stravinksy en París

Córdoba, 14 ene (EFE).- Tres jóvenes talentos cordobeses de la danza, Lidia Reyes, Rosa Herrador y Fran Espinosa, forman parte del elenco internacional del Teatro Nacional de Chaillot de París con el que recorren Europa con el espectáculo flamenco "Y Olé!" una versión de "La consagración de la primavera" de Stravinsky.

Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que incluye cantos tradicionales africanos, bulerías, tanguillos y textos de Miguel Hernández.

El coreógrafo de origen español José Montalvo, cuyo sello artístico es la mezcla de danzas y músicas del mundo, cuenta con un cuerpo de baile compuesto por bailarines procedentes de EEUU, Camerún, Camboya y Japón; en el cupo de españoles, hay tres cordobeses formados en nuestro país pero instalados desde 2015 en París.

Fran Espinosa, Premio Nacional de Flamenco en 2007, es asistente de esta disciplina artística en el espectáculo que hasta el 20 de enero puede verse en el Teatro Nacional de Chaillot en la capital gala antes de arrancar su gira europea y valora "el respeto y la afición que tiene el público francés por el flamenco" porque "no van a la crítica, sino al goce".

Espinosa ha asegurado que en el país vecino "hay guitarristas y bailaores con muchísimo talento; no te vas a encontrar a una Eva la Yerbabuena, pero sí que hay cantera" y sobre todo, "allí la danza como disciplina está muy valorada" y los artistas "estamos muy reconocidos laboralmente en una legislación que garantiza nuestros derechos".

Lidia Reyes, formada en el conservatorio de Córdoba y en el superior en Madrid, reconoce que su paso por la cuarta edición del programa "Operación Triunfo" le aportó "una experiencia muy positiva y una formación en canto que no tenía" porque ella, a los seis años lo que quería era bailar: "le dije a mi padre que me quitara del conservatorio de música y me apuntara al de baile".

Reyes compaginaba sus estudios con jornadas maratonianas de clases de danza desde muy pequeña, esfuerzo que ahora ve recompensado porque "en París estoy cumpliendo el sueño de mi vida, no he podido estar en una compañía mejor".

Algo que también comparte Rosa Herrador, que ha bailado en la compañía de Cecilia Gómez y Antonio Canales, es licenciada en Psicología y ha defendido una tesis para un máster en Artes Escénicas donde tuvo que convencer al jurado "de la amplitud disciplinar del flamenco, que llega hasta extremos poco conocidos".

"Al músico clásico Bach se le puede considerar el más flamenco de todos los clásicos", explica con total convencimiento porque "las tonalidades de sus melodías y composiciones ya sonaban a otra cosa que no era música tradicional de la época", según ha dicho esta joven investigadora de un arte que, según dice, "permite experimentar y está en constante evolución al igual que la literatura o la pintura".

Precisamente, por su formación interdisciplinar y su versatilidad artística, los tres artistas son capaces de marcar el compás con su voz, con las palmas y el golpe de tacón para, partiendo de "La consagración de la primavera" de Stravinsky, lograr que el espectáculo transporte a un ideal intercultural donde suenan danzas africanas pero acabando con una fiesta flamenca como en las tabernas de Jerez o un "fin de fiesta" de una peña castiza de cualquier rincón de Andalucía.

Los tres cordobeses dudan de la acogida que "Y Olé!" pudiese tener en teatros españolas, principalmente por el aspecto económico de un montaje de 16 artistas además del equipo técnico y, en segundo lugar, por la concepción del espectáculo en sí; "arte contemporáneo en esencia", por eso, por el momento, su es complicado que regrese a su tierra.

Un espectáculo donde suena "Ojos verdes" de Rafael León, Salvador Valverde y Manuel Quiroga, pero también "Toki no nagare ni mi wo makase" de Miki Takashi y "Mañha do Carnaval" de Luiz Bonfa et Antônio Maria; donde las danzas del mundo bailan en un mismo son en el que también hay fandangos de Huelva, textos de Miguel Hernández y Lorca.