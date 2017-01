Baraja: "No he reconocido al equipo en ningún momento"

Madrid, 14 ene (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró muy crítico con el partido realizado frente al Sevilla Atlético (1-1), declaró que no reconoció al equipo en ningún momento y que "lo normal hubiera sido perder" contra el filial.

El Rayo logró el gol del empate en el minuto 87 por medio de Adrián Embarba, después de ir perdiendo desde la primera jugada del encuentro, tras un gol de Ivi, que aprovechó un fallo de Quini.

"El primer gol nos hizo mucho daño a nivel psicológico. El equipo perdió el orden de los últimos partidos y estoy realmente disgustado por la sensación que hemos dado", dijo Baraja en rueda de prensa.

"No he reconocido al equipo en ningún momento. Da la sensación que necesitamos muchas mas cosas para ganar y competir. No hemos tenido la continuidad deseada, ni la intensidad ni el espíritu de equipo. No hemos tenido orden ni el control del partido como queríamos hacerlo. Lo normal hubiera sido perder", confesó.

"Tenemos que replantearnos las cosas. Hay que llevar lo que hacemos en los entrenamientos a los partidos. Hay que hacerlo de manera tajante y rápida. Teneos que hacerlo ya. La solución pasa por hacerlo mucho mejor y que el equipo no conceda. Hoy hemos regalado el primer gol y la exigencia debe ser mayor", apuntó.

Para Baraja, "la sensación es que hay mucho que mejorar" a nivel deportivo.

"Tengo que recuperar a los jugadores a nivel anímico para que crean en sus posibilidades. El equipo debe dar buena versión los próximos partidos", concluyó.