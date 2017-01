EFE ANDALUCÍA -14 ENE

Cádiz (EFE).- La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha confirmado la muerte de, al menos, seis inmigrantes, cuyos cadáveres han aparecido en las últimas horas en zonas de la costa de Algeciras y Tarifa (Cádiz), y ha mostrado su temor de que puedan aparecer más cuerpos.

Patxi López presentará mañana su candidatura a las primarias del PSOE

Madrid (EFE).- El exlehendakari Patxi López anunciará mañana a mediodía en Madrid su decisión de presentarse como candidato a las primarias para secretario general del PSOE, han confirmado a Efe fuentes de su entorno.

Díaz se presentará o no a primarias al margen de lo que decida Pedro Sánchez

Madrid (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tomará la decisión de presentarse o no a las primarias del PSOE que se celebrarán el próximo mayo al margen de lo que haga el exsecretario general Pedro Sánchez: "eso no influirá, le da igual", han asegurado hoy fuentes cercanas a la dirigente andaluza.

Susana Díaz apuesta por un PSOE sin "complejos" y alternativa al PP

Madrid (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apostado hoy por que el PSOE salga de su próximo Congreso del mes de junio "desacomplejado" y con un proyecto "ganador" que no se resigne a ser el primer partido de la izquierda y sea de nuevo alternativa al Gobierno del PP.

Moreno: "Díaz huye de Andalucía antes de que se la traguen las mareas"

Córdoba (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "huye de Andalucía antes de que se la traguen las mareas ciudadanas, por sus propios recortes", y porque esta comunidad autónoma ya no es "su prioridad".

Errejón acusa a Susana Díaz de comportarse como "el peor PP"

Málaga (EFE).- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha acusado hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de comportarse "como el peor Partido Popular" y ha asegurado que lo que tiene que hacer es garantizar el derecho a la sanidad pública.

Consejo Andaluz de Médicos advierte de que la sanidad pública es "intocable"

Sevilla (EFE).- El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha calificado de "intocable" la sanidad pública y ha asegurado que si su prestigio se ha mantenido en los últimos ha sido "fundamentalmente" gracias al "esfuerzo de los profesionales, tanto en la asistencia como en la formación de especialistas".

AN avala que pensión sea indemnización por muerte accidental de militares

Cádiz (EFE).- La Audiencia Nacional ha estimado que las pensiones que reciben los familiares de los cinco militares que fallecieron en 2011 al explotar unas minas anticarro mientras se entrenaban en Hoyo de Manzanares (Madrid) son suficientes para cubrir las indemnizaciones que deberían recibir.

Inédito de Jardiel cuenta cómo son los lugares en los que nunca estuvo

Sevilla (EFE).- Las obras completas de Enrique Jardiel Poncela se publicaron en cinco tomos con más de cinco mil páginas, entre las que no se incluyeron algunos textos que publicó en revistas y periódicos, como "Mis viajes por los países a los que no he ido nunca", inédito en libro y que se publicará en febrero.