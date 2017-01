Policía Nacional rinde homenaje a cinco décadas luchando contra el terrorismo

Córdoba, 13 ene (EFE).- La exposición "La victoria de la libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo" se ha inaugurado hoy en Córdoba para rendir homenaje a los agentes que durante cinco décadas han luchado y continúan trabajando contra las amenazas de la seguridad nacional.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha valorado el trabajo de los policías, 188 de los cuáles han muerto en la lucha antiterrorista, y ha destacado que su esfuerzo y profesionalidad permite "evitar operaciones de tráfico de armas del crimen organizado", como ocurrió ayer con la detención de cinco personas y la incautación de 8.000 armas.

También se ha referido a las 800 detenciones de presuntos miembros de grupos yihadistas que hasta el momento han practicado los agentes de la Policía Nacional.

La exposición, que contiene contenido audiovisual con testimonios de agentes y víctimas, armamento incautado, maquinaria de detección de explosivos, publicaciones y documentos, pretende demostrar que "la seguridad es la que garantiza la victoria de la libertad".

Su contenido, que ya ha recorrido 20 ciudades españolas y es la segunda vez que recala en Andalucía, esta vez, en el Oratorio de San Felipe Neri de la capital cordobesa, refleja el papel "activo" de la policía, "su incuestionable labor preventiva para derrotar a ETA y a las distintas bandas de crimen organizado", ha dicho Nieto.

Pero también su rol "pasivo", el de las víctimas, civiles y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido "blancos de la cobardía de los terroristas".

Para el secretario de Estado de Seguridad, los retos ahora son la desarticulación total de la banda terrorista ETA, la depuración de responsabilidades de quienes hayan cometido actos terroristas, la entrega de todo el armamento de la banda y la puesta en práctica del esfuerzo, el conocimiento, la experiencia y la formación de los policías "en la lucha contra la amenaza constante del terrorismo yihadista".

Según Nieto, "la historia es innegociable y no caben ambigüedades ni manipulaciones", ya que durante cinco décadas ha habido "buenos", quienes han luchado por la seguridad del país, y "malos" que han cometido "asesinatos, extorsiones, secuestros".

Además, las víctimas "merecen que sigamos consolidando su protección" y que las nuevas generaciones "no olviden la verdad y la memoria", por lo que parafraseando al jurista y filósofo Marco Tulio Cicerón, Nieto ha concluido que "no saber lo que ha sucedido es ser niños y no somos niños" porque "debemos evitar que la historia se repita".

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ha recordado a la sociedad española la importancia del trabajo de los agentes, "héroes" que "han pagado un tributo muy alto por la libertad", algo que la exposición pretende reflejar para que "la memoria, la verdad y la justicia prevalezcan ante tantos actos infames cometidos".

En el acto de inauguración se han entregado condecoraciones a familiares de policías nacionales cordobeses fallecidos en actos de servicio por actos terroristas Eduardo López, Rafael Valdenegro, Rafael Gómez y Juan José Pastor, que han recogido sus familiares.

Juan Antonio Cobos, inspector del grupo de Homicidios de la brigada provincial de Córdoba de la Policía Judicial, sobrevivió a dos atentados en Bilbao: en 1986 con la explosión de un coctel molotov y en 1989 cuando explotó un coche bomba donde fallecieron tres artificieros, por el que todavía le queda metralla en la cabeza.

En declaraciones a los periodistas antes de su condecoración, Cobos ha recordado el miedo de "los diez años de plomo", de 1980 a 1990, que vivió en su destino en el País Vasco, cuando el alivio llegaba tras desarticular los explosivos de los coches pero que "vivíamos con el miedo diario constante".