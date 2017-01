Junta pedirá UE que exija a Gobierno evaluación conjunta proyecto gas Doñana

Huelva, 13 ene (EFE).- El consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, pedirá al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, que "exija" al Gobierno de España que realice una evaluación ambiental conjunta de los proyectos de Gas Natural en Doñana para "conocer sus verdaderos efectos".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Fiscal se ha referido a la reunión que mantendrá el próximo 19 de enero con Vella en Bruselas, y ha incidido en que se buscará la colaboración de la UE porque "es razonable el Gobierno escuche el clamor social".

Un clamor, ha indicado, que suma a organizaciones conservacionistas, ayuntamientos, colectivos sociales, partidos políticos e instituciones, y que reclama esa "evaluación conjunta" para determinar cómo influiría la ejecución de los cuatro proyectos que Gas Natural pretende desarrollar en la zona.

Dicho esto, ha recordado que por el momento la Junta de Andalucía mantiene paralizado tres de ellos, al no habérsele otorgado la Autorización Ambiental Integrada necesaria, y que sólo se está ejecutando Marismas Occidental, porque discurre por fuera del espacio natural y hasta el momento no se ha encontrado base legal para poder pararlo.

Junto a este tema, Fiscal ha señalado la reunión servirá para "trasladar a Europa la realidad de Doñana", toda vez que "Europa mira a Doñana con lupa y a mi me parece bien".

"No habíamos tenido ocasión de que conocieran de primera mano la gestión de Doñana, los datos objetivos de cómo se encuentra el espacio", ha apuntado, añadiendo que además se abordarán otras cuestiones ajenas a este espacio, como las políticas de agua.

Por otra parte, el consejero también se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba el aval de 65,9 millones de euros a Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos y ha explicado que, más allá de ello, "el papel de la Junta en este asunto es, una vez que el Gobierno definitivamente dé el visto bueno al proyecto, y se remita a la Andalucía, emitir la Autorización Ambiental Unificada, positiva o negativa, según se ajuste o no a la legalidad.

"Seremos extremadamente exigentes con un proyecto que aún no nos ha llegado, no le quepa duda a nadie que en lo que dependa de la Junta no permitiremos que la solución no satisfaga las inquietudes de la ciudadanía".