Carbonero: "CCOO no se va a esconder en marea que sólo pretenda marear"

Sevilla, 13 ene (EFE).- El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, se ha desvinculado hoy de las convocatorias de movilizaciones en defensa de la sanidad pública y ha afirmado que Comisiones Obreras "no va a esconder sus reivindicaciones o banderas en ninguna marea que sólo pretenda marear".

En rueda de prensa, junto con el responsable de la federación de sanidad, Humberto Muñoz, han defendido que CCOO ha sido la organización que más se ha movilizado en Andalucía y que desde el primer momento se opuso a los recortes en general y a la fusión hospitalaria en Granada, pero considera que ahora es el momento de la negociación.

Tampoco va a estar CCOO detrás de "tacticismo político de nadie y mucho menos del Partido Popular", ni "estará de comparsa" porque, además, en algunos sitios le han insultado y le han obligado a quitarse las pegatinas del sindicato, según Francisco Carbonero.

El responsable de la federación de sanidad ha puntualizado que el domingo hay convocadas manifestaciones por una diversidad de organizaciones en Granada, Málaga, Sevilla y Huelva y, en principio, mostró su apoyo a la de Sevilla, aunque ha aclarado que CCOO no convoca.

Ha reivindicado la lucha de Comisiones Obreras contra los recortes en la sanidad no sólo en Andalucía sino también en comunidades como Madrid, donde "lideró las mareas" y sigue trabajando para mejorar la sanidad, ha asegurado.

No obstante, se ha desmarcado de las convocatorias de movilizaciones con un "tinte u orientación" que CCOO no comparte y ha puesto como ejemplo aquellas en las que el PP está detrás, ya que le "cuesta creer que el objetivo del PP sea defender la sanidad y no usarla como arma de confrontación política", ha alegado.

"Ahí no nos van a encontrar", ha afirmado el responsable sindical, quien ha incidido en que el sindicato "no va a ayudar a hacer política con la sanidad".