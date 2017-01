PP e IU registran moción de censura en Alhaurín el Grande

Málaga, 11 ene (EFE).- La oposición formada por el PSOE, PP, IU y Alternativa Socialista Alhaurina han registrado hoy la moción de censura contra la actual alcaldesa de Alhaurín el Grande (Málaga), Antonia Ledesma, de la formación "Por Alhaurín", y la aceptación como candidata a la Alcaldía de la portavoz de IU, Teresa Sánchez.

Los once ediles de la oposición -mayoría absoluta- han efectuado hoy en el consistorio el registro de la moción con el objetivo de regenerar política y socialmente al municipio, han explicado en un comunicado.

Los concejales han tomado esta decisión porque están convencidos de que los 5.191 votantes que registran entre PSOE, PP, IU y ASALH deseaban un cambio en el gobierno de la localidad y en la forma de gestionar del partido Por Alhaurín, creado por Juan Martín Serón.

El antiguo alcalde -exintegrante del PP- cumplió condena por el "caso Troya" contra la corrupción urbanística y después fue reelegido alcalde con mayoría simple, tras lo que dimitió ante una posible moción de censura, quedando como regidora Ledesma con el apoyo de los populares.

Según se señala en el comunicado, la moción actual se debe también a que todos los miembros de "Por Alhaurín" están de acuerdo con las prácticas de Serón y lo han manifestado públicamente a través de la portavoz del grupo en diferentes ocasiones.

Por su parte, la actual alcaldesa, Antonia Ledesma, ha declarado a Efe que este pacto no responde al interés del pueblo ni a la voluntad de los votantes, tiene una inclinación política y personal y carece de un proyecto común debido a la disparidad de los partidos.

Mientras, la dirección provincial del Partido Popular ha anunciado en una nota que ha iniciado el procedimiento de expulsión de la edil María Fernández tras presentarse esta en el registro municipal, tal y como advirtió a Efe que ocurriría el presidente de la Gestora del PP en la localidad, Manuel Marmolejo.

En este sentido, ha afirmado que los populares no respaldan el documento firmado por la concejala y que no van a permitir que actúe de espaldas a la Dirección Provincial y a la Gestora y se apropie de atribuciones que no son suyas.