Marín, partidario de entrar en gobiernos "a partir de la próxima legislatura"

Sevilla, 11 ene (EFE).- El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, se ha mostrado hoy partidario de que su partido entre a formar parte de gobiernos a partir de la próxima legislatura y ha descartado su incorporación al Ejecutivo andaluz en el periodo actual.

En rueda de prensa Marín ha explicado que, a raíz de que Ciudadanos plantee en la reforma de estatutos prevista para su próximo congreso la posibilidad de incorporarse a gobiernos que no presida, ha mantenido una conversación con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

"Me preguntó si esto altera de alguna manera nuestro posicionamiento en Andalucía y le dije que no, por tanto cierro la puerta a cualquier propuesta del Gobierno para que Ciudadanos se pudiera incorporar", ha explicado Marín, quien ha añadido que "por tanto es verdad que la Junta no ha hecho ninguna propuesta formal".

Ha explicado que es partidario de formar parte de los gabinetes gubernamentales puesto que "los ciudadanos votan para que se gestione, algo que se puede hacer desde la oposición marcando las directrices de un Gobierno, pero hay situaciones que exigen finalmente que se entre en los ejecutivos".

"Para dar estabilidad y tranquilidad finalmente hay que mojarse", ha argumentado el líder regional de la formación naranja, quien comparte este posicionamiento "siempre y cuando los programas sean coincidentes y se pueda trabajar de forma conjunta, sea con una formación política u otra".

A pesar de tener esta opinión, ha dicho Marín, siempre ha "respetado" que Ciudadanos decidiera que esta legislatura no entraría en gobiernos que no presidiera, algo que está dispuesto a asumir "hasta que haya nueva convocatoria de elecciones en Andalucía".

Este será uno de los asuntos que Ciudadanos aborde en su Congreso de principios de febrero, para el que desde Andalucía se han presentado enmiendas "en la línea de modificar la composición del comité territorial o de los órganos de representación, pero no hay cuestiones de fondo y calado que alteren los documentos que se han presentado", ha explicado Marín.

"Esperamos presentar un proyecto de cara al futuro más ambicioso, limando cuestiones de unos estatutos que nacieron de una comunidad autónoma concreta y que han dado un salto al ámbito nacional importante en los últimos dos años, por lo que hay que adaptarlos y que cada territorio, en función de sus afiliados, tenga, como en el caso de Andalucía, una mayor representación", ha señalado.

Marín ha explicado además que, de cara al próximo periodo de sesiones del Parlamento andaluz, las prioridades de Ciudadanos pasan por sacar adelante las leyes de Emprendimiento, Agricultura y Formación Profesional, normas que "llevan tiempo en el cajón desastre del Gobierno andaluz".