C's se desmarca de Junta ante Conferencia y pide que no haya confrontación

Sevilla, 11 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, ha afirmado que su partido "no es corresponsable" de ninguna de las propuestas que la Junta planteará en la próxima Conferencia de Presidentes y ha pedido que esa reunión "no se convierta en una nueva confrontación política" entre la Junta y el Gobierno.

En rueda de prensa en el Parlamento Marín ha señalado que Ciudadanos no es corresponsable de las peticiones que la presidenta andaluza, Susana Díaz, pueda realizar en el encuentro "entre otras cosas porque no se nos ha consultado", ha dicho, además de mostrar su deseo de que no se convierta "en una nueva confrontación política entre el Gobierno de España y la Junta por cuestiones de siglas políticas".

Además de considerar que eso sería "un error", Marín ha opinado que "no se trata solo de pedir al Gobierno de España que cumpla con la ley de dependencia, sino de debatir si es posible o no hacer una reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, donde todos los servicios básicos esenciales sean administrados a todos y cada uno de los españoles, incluidos los andaluces".

"Si el debate se va a quedar solo en qué no me das que me tendrías que dar será estéril", ha advertido el líder regional de Ciudadanos, quien cree que la reunión "es una oportunidad, con la pluralidad que hay en el Congreso, de poder de una vez por todas armonizar el país".

Para Marín, el problema a resolver es que "los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones reconocidos y se cuente con la financiación adecuada para poder dar esos servicios".

"Si eso es así habrá servido para algo. Si no, mucho nos tememos que solo servirá nuevamente para la confrontación entre partidos políticos", ha concluido.