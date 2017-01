Critican a Bendodo no ir a explicar en comisión investigación financiación PP

Málaga, 11 ene (EFE).- El PSOE y Málaga Ahora han criticado hoy al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, al excusar su ausencia de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Málaga sobre el Museo de las Gemas, donde querían que explicara mañana la supuesta relación del proyecto con la financiación del PP.

El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha acusado en conferencia de prensa a Bendodo de "no dar la cara" sobre la financiación de su partido en esa comisión.

Heredia ha criticado que Elías Bendodo, también presidente de la Diputación Provincial, alegue motivos de agenda para justificar su ausencia en una sesión en la que -ha comentado- "debería haber dado explicaciones sobre la financiación del PP de Málaga, las campañas electorales y los almuerzos de Génova", sede nacional del PP.

"¿Hasta dónde alcanzó este dopaje electoral?", se ha preguntado el dirigente socialista, que cree que "si no tiene nada que ocultar y está comprometido con la transparencia, Bendodo asistirá".

Por su parte, fuentes de la Diputación han informado a Efe de que Bendodo transmitió, mediante una carta remitida a la comisión, su "máxima voluntad" de asistir en próximas convocatorias de ese órgano y pidió que se le avisara con quince días de antelación.

La portavoz del grupo Málaga Ahora -impulsado por Podemos en las últimas elecciones municipales-, Ysabel Torralbo, ha tildado la ausencia del dirigente popular de "falta de responsabilidad", ya que "como presidente de Diputación siempre habrá excusa" y ha resaltado que ese museo "parecía más bien un proyecto del PP que de Málaga".

"En Valencia se rechazó y había intención manifiesta por parte de algunas personas del PP de que se llevase a cabo en Málaga", ha expresado Torralbo, quien ha comentado que ha habido "muchas mentiras y mucho ocultamiento de fondos".

La concejala de Cultura, Gemma del Corral (PP), ha reiterado a Efe que la agenda de Bendodo no le "permite" acudir y que no es "nada fuera de lo normal", al tiempo que anima a la oposición a que, si creen que hubo financiación irregular, "lo lleven a la Fiscalía", y dice que "no han sido capaces de demostrar esas acusaciones".

Por otro lado, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, ha reclamado a Elías Bendodo explicaciones sobre "si es verdad que Art Natura pagó campañas al PP y al señor De la Torre", en referencia al alcalde malagueño.