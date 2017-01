Velázquez: "No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar"

Alcorcón , 10 ene .- El entrenador del Alcorcón, Julio Velázquez, declaró que para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Córdoba no tienen nada que perder y "sí mucho que ganar", puesto que el 0-0 de la ida "no es positivo" para el equipo local.

En el encuentro de ida disputado en Santo Domingo, Alcorcón y Córdoba empataron sin goles. Para la vuelta, que se disputará este miércoles en El Arcángel, al equipo madrileño le basta con ganar o empatar a cualquier resultado menos a cero.

"El Córdoba es favorito porque juegan en casa y considero que al ir por delante en la clasificación e ir a por el ascenso son favoritos. Para el de casa un 0-0 no es un resultado positivo porque la realidad es que ellos necesitan ganar y a nosotros nos vale el empate con goles", dijo Velázquez, en rueda de prensa.

Preguntado por la posibilidad de que la eliminatoria se pueda resolver en penaltis, como en la anterior frente al Espanyol, Velázquez fue tajante.

"No hemos entrenado nada de penaltis, sólo ayer tuvimos sesión que ha sido regenerativa. En la fase que estamos lo importante es recuperar bien. Sobre los penaltis no es algo que entrenemos, contra el Espanyol no lo hicimos, aunque después de los entrenamientos hay jugadores que se quedan a entrenarlos. Lo importante es recuperar bien y tener un plan de partido definido", confesó.

"Nosotros no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Ellos en su casa son favoritos, imagino que habrá buen ambiente. El Córdoba intentará ser protagonista y nosotros intentaremos hacer el partido que más nos conviene para pasar la eliminatoria", comentó.

Para Velázquez, "la realidad" del Alcorcón es la Liga, aunque la Copa del Rey es un torneo que ilusiona.

"Lo importante es la Liga porque es donde los jugamos las habichuelas. Afrontamos nuestra realidad partido a partido y ahora la Copa la afrontamos con la mayor profesionalidad y rigor. Vamos a intentar ser competitivos y así intentar pasar la eliminatoria", concluyó.