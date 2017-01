El PSOE lamenta que el Gobierno del PP no solucione graves problemas Ceuta

Ceuta, 10 ene (EFE).- El PSOE de Ceuta ha lamentado hoy que el Gobierno del PP, que se encuentra al frente de la autonomía ceutí desde el 2001, no haya "sabido hacer frente" a los "graves problemas" que tiene la ciudad, sobre todo en materia de desempleo y educación.

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha señalado que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha hecho hoy un balance de la gestión de su Gobierno en el 2016 con "un discurso triunfalista, en el que se olvida de lo más importante y es que los ceutíes continúan padeciendo los graves problemas de desempleo, desigualdad, pobreza y exclusión social, y la ciudad permanece sumida en un estancamiento económico impropio de una localidad con las características de Ceuta".

Para el secretario general del PSOE de Ceuta, "el Gobierno del Partido Popular no ha sabido hacer frente a los graves problemas de la economía real ni en 2016 ni en los años anteriores ya que la gestión política y económica de este Gobierno está claramente en entredicho después de tantos años de aplicación de políticas neoliberales que no se adaptan a la realidad socioeconómica particular de la ciudad".

En este sentido, Manuel Hernández ha aseverado que "las promesas incumplidas siguen avalando la gestión del Gobierno de Vivas y sus discursos reiterativos ya no se los creen ni los suyos porque aguas pasadas no mueven molinos".

El secretario general considera "indignante" que Vivas "vuelva a hacer gala de la reducción de la deuda de la Ciudad", ya que "precisamente los niveles de endeudamiento que se han ido generando en Ceuta han sido como consecuencia directa de su nefasta gestión".

En este sentido, Hernández apunta a que "una deuda prevista para finales del 2017 cercana a los 200 millones de euros no es precisamente para vanagloriarse de ello", a la vez que hace especial hincapié en que "la consecuencia del ahorro viene dada por los tipos de interés del mercado, es decir, por una cuestión sobrevenida".

En cuanto a las inversiones, "año tras año, éstas no dejan de ser un brindis al sol y una prueba de cómo el PP pretende engañar a la ciudadanía planteando continuamente las mismas inversiones, que no llega a ejecutar, pasando los fondos de un ejercicio a otro y presentando presupuestos engañosos".

Sin embargo, "más deleznable es que el presidente de la Ciudad se muestre casi eufórico por los logros alcanzados en políticas sociales, cuando el 41,7 por ciento de los ceutíes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, la partida correspondiente al Ingreso Mínimo de Inserción Social permanece estancada en 500.000 euros", ha denunciado el dirigente socialista.

Además, "los datos del desempleo hablan por sí solos y las políticas activas que se destinan a paliarlo son prácticamente inexistentes", ha añadido.