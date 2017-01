De paseo por la provincia de Sevilla a golpe de bastón

Sevilla, 10 ene (EFE).- Empezó hace 80 años como parte del entrenamiento veraniego de los esquiadores en Finlandia, pero el Nordic Walking se ha ido expandiendo como una práctica abierta a cualquier persona, y ahora una guía en Sevilla orienta sobre cómo recorrer sus campos ayudados por estos peculiares bastones.

Y es que, como recuerda la propia publicación editada por Prodetur, la provincia cuenta con 225.00 hectáreas de espacios naturales, que se consideran ideales para este tipo de prácticas, aunque los amantes del Nordic toman sus bastones y salen a cualquier lugar siempre que tienen ocasión.

La guía, de 104 páginas, recuerda que "consiste en caminar con la ayuda de bastones específicos, siguiendo un movimiento natural y coordinado con el movimiento de los bastones, y es perfecta para disfrutar del paisaje y la gastronomía".

Por eso, se quiere fomentar "dentro de la estrategia de Prodetur para promocionar el turismo rural y activo en la provincia de Sevilla, dado que las características propias de su geografía, sus caminos o sus paisajes", a lo que se une "una oferta complementaria de calidad en el propio territorio".

La guía pretende dotar de un instrumento de práctica, en todo el territorio provincial, de esta modalidad de turismo activo, e ilustra "de una manera sencilla, con los métodos y nociones básicas para la práctica del Nordic Walking, así como también con una breve descripción de las seis comarcas en las que se puede practicar", como explica en su prólogo el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

Así, se detallan un total de 30 rutas repartidas por toda la geografía provincial, que propician "el descubrimiento y disfrute de los paisajes y rincones de nuestros pueblos sevillanos a la vez que se practica una actividad saludable que puede ser realizada en cualquier época del año".

Pero además da consejos sobre la mejor forma de practicar esta actividad, "y para ello hay que basarse en tres premisas fundamentales; una postura correcta, un patrón de marcha correcto y un uso correcto de los bastones", para recordar que "se ejercita la musculatura de la espalda, abdomen, hombros, pectorales, brazos y piernas".

Todo ello, eso sí, usando los bastones adecuados, "de carbono, de una mezcla de carbono y fibra de aluminio", con la premisa de que "para andar sobre el asfalto la punta metálica se recubre con un taco de goma", y siempre teniendo en cuenta que "la empuñadura es especial, ergonómica y antideslizante y con correas".

También, detalla cada una de las comarcas de la provincia donde practicarlo, subrayando que "es importante tener en cuenta la época del año, la climatología del día e incluso el horario en que se va a realizar la ruta, y también es conveniente por lo general escoger entornos frescos".

Y como consejo general para los lectores, recuerda que aunque se trata de una actividad física que no tiene por qué suponer un esfuerzo si no se plantea como tal, es importante salir al campo hidratado y con todo preparado para que el paseo no se convierta nunca en un problema.

Todas las rutas incluidas en este paseo con bastones por la provincia de Sevilla están detalladas por comarcas, pueblos, e incluso gastronomía de la zona, parajes naturales o especies de animales que se pueden ver por el camino, además de consejos generales que se dan al caminante para que el camino no sea solo un paseo, sino un forma más de disfrutar de rincones que, en ocasiones, nunca ha podido ver de cerca.