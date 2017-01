Sanz llama a la prudencia ante el hallazgo de un cadáver en Málaga

Cádiz, 9 ene (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha llamado "a la prudencia" ante el hallazgo de un cadáver "sin aparentes signos de violencia" en el lago del Parque del Oeste en Málaga.

En una rueda de prensa tras la visita a las instalaciones de la Zona Franca de Cádiz, y tras ser preguntado por el hallazgo de este cadáver, Sanz ha indicado que "no hay novedades" sobre el caso.

Ha apuntado que "hay que confirmar con los análisis correspondientes y la investigación del caso las circunstancias del suceso", añadiendo que el cadáver "aparentemente" no presentaba "signos de violencia".

No obstante, ha llamado a la prudencia porque "aún no hay suficientes datos para confirmar que eso es así, porque hasta que no se haga la autopsia y la investigación correspondiente, eso no se puede dar por confirmado".

El cuerpo fue encontrado a primera hora de la mañana después de que una persona alertara de los hechos, por lo que se desplazaron a la zona servicios sanitarios y policiales, que no pudieron hacer nada porque ya estaba fallecido.