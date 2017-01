CpM pide un trato especial para Melilla que garantice rutas con la Península

Melilla, 9 ene (EFE).- Coalición por Melilla (CpM) ha pedido hoy "un trato especial" para la ciudad por parte del Gobierno central, para garantizar "rutas mínimas" con la Península que eviten el cierre de líneas como las conexiones aéreas con Almería y Granada.

En rueda de prensa, la diputada de este partido Dunia Almansouri se ha referido al cierre de estas líneas de Air Nostrum, que este mes deja de volar entre Melilla y las dos capitales andaluzas, con lo que la ciudad autónoma queda solo con vuelos regulares a Málaga y Madrid de esta compañía y de Air Europa.

"No tenemos carreteras, no tenemos AVE, no tenemos una serie de infraestructuras que sí existen en la Península y es una discriminación con respecto al resto de ciudadanos del territorio nacional", ha manifestado.

El Ejecutivo melillense, del PP, anunció el mes pasado que mantendrá reuniones con el Ministerio de Fomento para abordar una mejora de las comunicaciones, con medidas como una tarifa plana para residentes en Melilla en las conexiones aéreas.