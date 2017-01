González quiere en 2017 "todos los títulos" y jugar "dando espectáculo"

Huelva, 9 ene (EFE).- El internacional Juanmi González manifestó que para 2017 quiere colectivamente "ganar todos los títulos que se puedan" con el Unicaja Almería, que en su opinión debe ser un equipo que "se entienda y dé espectáculo".

El onubense señaló a Efe que el nuevo año significa para él "una nueva oportunidad de trabajar haciendo lo que mas me gusta", ya que cuando estuvo lesionado "se tiene la sensación de que no ha servido para nada lo que has hecho previamente".

"El deporte es muy egoísta y cuando no le das el cien por cien te aisla y te da la sensación de no servir para ello", aseguró González, que por eso ahora está feliz de "volver a empezar" y de intentar ir "mejorando poco a poco".

A este 2017 le pide que le dé "fuerza para seguir trabajando como hasta ahora" y aseguró que no tiene otra perspectiva que "seguir creciendo" y superarse en todo lo que hace.

Para él 2016 fue "un éxito" y le da un 8 de nota porque "se escapó el título de Supercopa en Teruel". No obstante recordó que consiguieron el 'triplete' y que volvió a la selección, lo que para él fue "lo mejor" y por lo que está "muy contento".

Con el equipo nacional consiguió la clasificación después de muchos años para el Campeonato de Europa. "Llevábamos trabajando para eso bastante tiempo", comentó sobre una clasificación que es "un orgullo y una motivación más para seguir".