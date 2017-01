Club dice partido ante el Marbella está "garantizado" pese a huelga empleados

Huelva, 7 ene (EFE).- El Recreativo de Huelva asegura que el partido previsto para el domingo (17.00 horas) en el estadio Nuevo Colombino ante el Marbella está "garantizado" que se dispute pese a la huelga indefinida que mantienen los empleados desde el pasado 20 de diciembre.

El portavoz del consejo de administración del Recre, Jesús Pulido, señaló a Efe que el deseo del club es que el encuentro se celebre "en las mejores condiciones posibles" y que eso sucedería "con los empleados en sus puestos".

No obstante, expuso que aunque sea sin ellos no pueden "permitir" que no se dispute el partido, puesto que el equipo, en posición de descenso en el grupo IV de Segunda B, perdería el encuentro por 0-3 y tendría una multa económica.

Indicado que las personas que trabajan en las puertas de acceso al estadio son voluntarios, que el césped está cortado y pintado y que "si es necesario" alguien del consejo se situará en la taquilla para vender entradas.

"Los miembros del consejo estaremos para trabajar en lo que haga falta", resaltó Pulido, que insistió en que hasta poco antes del comienzo del encuentro confían en que haya un acuerdo y se levante la huelga.

El consejero señaló que los abogados de ambas partes están "en contacto permanente" y que las posturas están "cercanas", además de que hay "buena predisposición" por parte de los empleados, a los que ofrecieron la extinción de sus contratos con el cobro garantizado de la totalidad de la deuda.