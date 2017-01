WWF cree "inmoral" que Gobierno "de dinero contra Doñana y cambio climático"

Huelva, 3 ene (EFE).- La organización WWF ha calificado hoy de "inmoral" que el Gobierno central destine "dinero público en contra de Doñana y de la lucha contra el cambio climático", en referencia al incentivo de 6,3 millones de euros concedido al proyecto gasista de la empresa Gas Natural en el entorno del espacio natural.

En declaraciones a Efe, el responsable de la Oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que este incentivo es "consecuencia de la política del Gobierno de seguir apostando por proyectos que pertenecen ya al pasado basados en energías no sostenibles que contribuyen negativamente a la lucha contra el cambio climático, en vez de apostar por otros de futuro en el que imperen las energías renovables proyectos de futuro, de energías renovables".

"Nos parece inmoral que se ponga dinero en este tipo de proyectos que no son futuro", ha incidido Carmona, precisando que el de Gas Natural para Doñana "no es algo puntual o a corto plazo, sino que pretenden que sean a largo plazo y que, por tanto, no se corresponden a los nuevos modelos que deberían de imperar en Andalucía y en Doñana".

En este entorno, ha señalado Carmona, "esperamos que las empresas vengan a aportar con modelos nuevos que aseguren el futuro de este espacio natural y esto no se hace con proyectos que van contra la lucha contra el cambio climático".

Ha apuntado que el propio Ministerio de Medio Ambiente ha publicado diversos informes, en concreto, uno de ellos que habla del el cambio climático y la costa donde "se viene a advertir que lugares como el Delta del Ebro o el Estuario del Guadalquivir están en serio peligro y riesgo por los efectos de esta realidad".

Por tanto, considera, que lo que está haciendo el Gobierno es "poner dinero de los ciudadanos en proyectos que van a perjudicar a Doñana, a la costa onubense o al estuario del Guadalquivir, donde está Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en definitiva en contra de Doñana y contra la lucha el cambio climático.

"Este no es el modelo que Doñana necesita y, ni mucho menos, ese proyecto debería llevarse a cabo, porque ya se ha advertido de los riesgos del mismo, y porque es una cuestión que va más allá, ya que se trata de qué sociedad queremos para el futuro", ha concluido.