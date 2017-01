Martes, 3 de enero del 2017

CRÓNICAS

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL -Jaén- La localidad jiennense de Linares se convirtió a mediados del siglo XIX en una próspera ciudad gracias al boom de la minería que tuvo su máximo exponente en la Mina-Fundición La Tortilla, del inglés Thomas Sopwith. Más de un siglo después, los drones sobrevuelan este lugar para recuperar un patrimonio abandonado y derruido, reflejo del esplendor perdido.

Por Ana Sola

(foto)

Agenda informativa

10:30h.- Granada.- PARTIDOS IU.- El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, aborda en rueda de prensa asuntos relacionados con el metro. Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada

10:30h.- Málaga.- COLEGIOS AMIANTO.- La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, visita la retirada de elementos constructivos con amianto del Colegio José Calderón. C/ Jacob, 21

10:30h.- Marbella (Málaga).- AYUNTAMIENTOS MARBELLA.- El equipo de gobierno informa de acuerdos adoptados en la junta de gobierno local. Ayuntamiento

11:00h.- Sevilla.- ONCE JUEGOS.- La ONCE presenta el proyecto 'Entrenamiento cerebral ONCE-VODAFONE', una serie de juegos accesibles para las personas con discapacidad visual grave. Sala de Juntas de la Delegación Territorial de la ONCE

11:00h.- Escúzar (Granada).- AGRICULTURA ACEITE.- La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural visita en Escúzar (Granada) la empresa Aceites Maeva. Avda. Incar, 8

11:00h.- Durcal (Granada).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, visita el centro de día y la residencia de la Asociación Vale en Dúrcal. Barrida de la Marchena. Dúrcal. Los medios gráficos podrán tomar imágenes la visita antes de que Moreno atienda a la prensa. (foto)

11:15h.- Málaga.- BALONCESTO UNICAJA.- El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ofrece una rueda de prensa previa al partido frente al Alba Berlín. Palacio de los Deportes José María Martín Carpena

11:30h.- Málaga.- SOCIEDAD NAVIDAD.- La concejala de Fiestas, Teresa Porras, presenta las novedades de la Cabalgata de Reyes 2017. Ayuntamiento

11:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- La parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, atiende a los medios de comunicación antes de visitar las instalaciones del Banco de Alimentos en Sevilla, acompañada de su presidente, Juan Pedro Álvarez. Banco de Alimentos, Polígono Store, Calle Gramil (penúltima manzana, edificio azul y blanco)

12:00h.- Torremolinos (Málaga).- SOCIEDAD NAVIDAD.- La concejala de Promoción Cultural, Aida Blanes, asiste a la ceremonia de coronación de los Reyes Magos. Ayuntamiento

12:00h.- Fuengirola (Málaga).- SOCIEDAD MENORES.- La alcaldesa, Ana Mula, visita los talleres de la Fiesta Infantil Medieval. Avenida Condes de San Isidro

12:00h.- Benalmádena (Málaga).- PARTIDOS PP.- La presidenta local del PP, Paloma García Gálvez, informa sobre un asunto de actualidad municipal. Sede del PP

16:00h.- Benalmádena (Málaga).- SOCIEDAD NAVIDAD.- El alcalde, Víctor Navas, asiste a la fiesta del Cartero Real. Plaza de la Mezquita. Arroyo de la Miel

