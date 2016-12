Rodríguez Villalobos: "Si diputaciones no existieran, habría que inventarlas"

Sevilla, 31 dic (EFE).- Los planes de emergencia municipales, los de cohesión social o los de anticipos reintegrables, gestionados por la Diputación de Sevilla, son indispensables para pequeños municipios, por lo que "si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas", según su titular, Fernando Rodríguez Villalobos.

En una entrevista a Efe, Rodríguez Villalobos ha hecho balance de algunas de las principales actuaciones realizadas por el ente hispalense en 2016, en la que entiende que las diputaciones podrían someterse a un debate para mejorar su función, pero son indispensables en el día a día de los pueblos españoles.

"Con carácter general creo que hemos estado donde teníamos que estar, al lado de los ayuntamientos, y por cuarta vez consecutiva hemos gestionado el Plan SUPERA con 42 millones de euros que ha elevado esta inversión a 136 millones sumando los cuatro años", ha explicado el presidente de la corporación provincial, para subrayar otros aspectos relacionados con los servicios sociales.

Entre ellos, pone el acento en los planes de urgencia municipales, "dirigidos a la gente parada con más necesidades, que necesita un informe de los técnicos de los servicios sociales de los municipios, y ahí hablamos de 60 millones de euros que hemos invertido en este programa", ha señalado.

En materia económica, Rodríguez Villalobos ha subrayado que "se ha mantenido la liquidez financiera en los ayuntamientos con 230 millones de anticipos ordinarios con los Fondos de Anticipos Reintegrables (FEAR), con 70 millones en 2016, y todo eso con la dificultad que han entrañado las políticas del ministerio de Hacienda con respecto a las corporaciones locales de acoso y derribo".

Rodríguez Villalobos ha lamentado que "mientras se permite un año más un déficit del 1,1 por ciento para áreas ministeriales y 0,6 a las autonomías, a las corporaciones se fija en el 0 por ciento, y ante esto, los que cumplimos a rajatabla, sacamos superávit y cumplimos con las exigencias, nos castigan por hacer los deberes".

En este punto, ha señalado que criticar a las diputaciones en su globalidad como las que plantea Ciudadanos "es una estrategia que viene desde un principio, como consecuencia de la poca implantación que tiene este partido en el ámbito local, ya que es difícil de encontrar en el mapa político un municipio gobernado por ellos".

"Al no tener pretensiones de gobernar una diputación, no aspiran a nada a medio y largo plazo", ha apuntado Rodríguez Villalobos, que sí cree que se podría abrir un debate sobre el papel de las diputaciones y sus funciones generales, pero "hacemos lo que los alcaldes nos demandan, para ayudar a sus vecinos, porque yo no me invento programas que den la espalda a los alcaldes, sino que respondo a sus necesidades".

Además Rodríguez Villalobos ha valorado el trabajo que realiza como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y algunos de los retos para el próximo año, entre los que se encuentran poner en marcha una escuela de formación destinada a que los cargos electos en los ayuntamientos andaluces accedan a una formación en distintas materias de la que, en alguna ocasiones, carecen.

A esta escuela podrían acceder todos los cargos electos en los ayuntamientos andaluces, "que muchas veces entran en sus cargos sin la debida formación", con lo que podrían contar con formación específica, por ejemplo, en materia jurídica relacionada con el trabajo municipal.

Ha destacado algunas de las acciones de esta federación, como las gestiones realizadas con empresa eléctricas para paliar las consecuencias de la pobreza energética, "ya que Iberdrola y Endesa han pactado con la FAMP que no se puede cortar la energía a la gente por las buenas a las ocho de la mañana de cualquier día, ya que antes hay que pasar por el filtro de los pueblos y los servicios sociales".