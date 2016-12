Una campaña digital combate los excesos navideños por alcohol y drogas

Málaga, 30 dic (EFE).- Una campaña digital, lanzada hoy por redes sociales y dirigida a los más jóvenes, busca combatir y alertar sobre el peligro del consumo excesivo en Navidad, especialmente en fin de año para "tratar de evitar las imprudencias que a veces se comenten tras el consumo de alcohol o algún tipo de drogas".

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, en la presentación de la acción, titulada "Que el alcohol y las drogas no te estropeen la fiesta, DI NO" y coordinada por la Junta, porque "para divertirse no es necesario consumir ninguna sustancia que pueda provocar un daño, en muchos casos irreparable", ha señalado en una nota.

Ruiz Espejo, acompañado por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, ha puntualizado que "todos los esfuerzos son pocos" ya que "son días en los que el cóctel diversión, drogas y alcohol está más presenta que nunca en este sector de la población".

Accidentes de tráfico, atenciones e ingresos hospitalarios provocados por consumo de determinadas sustancias son algunas de las consecuencias que pretenden evitar con esta campaña.

"El abuso de las drogas y el alcohol es un tema que nos preocupa sobremanera a las administraciones públicas y no nos cansaremos de hacer hincapié y centrar nuestros esfuerzos en la prevención y la concienciación sobre las conductas y consumo de riesgo", ha subrayado Ruiz Espejo.

González ha resaltado el valor de la Red de Atención a la Drogodependencia y Adicciones de Andalucía, con recursos y servicios "que se caracterizan por una atención individualizada y profesionalizada", universal y gratuita, que "se hace siempre bajo los principios de igualdad, confidencialidad y participación de la persona que demanda estos servicios".