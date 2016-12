Asamblea Melilla aprueba el pago de 48 facturas pendientes por 45.903 euros

Melilla, 30 dic (EFE).- La Asamblea de Melilla ha aprobado hoy en la última sesión plenaria del año tres reconocimientos extrajudiciales para pagar 48 facturas pendientes de tres organismos públicos de la Ciudad, que suman un total de 45.903 euros, temas que han contado con el apoyo del PP y el rechazo de la oposición.

Se trata de una factura del Instituto de las Culturas, por 2.024 euros, 42 del Patronato de Turismo, por 38.683 euros, y 5 de la Fundación Melilla Monumental, por 5.196 euros, que podrán ser abonadas por la Ciudad Autónoma fuera del año en el que fue prestado el servicio gracias a un reconocimiento extrajudicial para cada uno de los organismos.

Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (C's) han basado su voto en contra en los mismos argumentos que en plenos anteriores en los que se han aprobado procedimientos de este tipo, fundamentalmente "el fondo" de esas facturas y el uso abusivo que, a juicio de los tres partidos, hace el Gobierno de un procedimiento que debería ser excepcional.

El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, ha puntualizado que su partido no se opone a que la Ciudad Autónoma satisfaga la deuda contraída con los proveedores, pero ha considerado que hay facturas que no se deberían pagar por tratarse de servicios innecesarios, fundamentalmente de eventos organizados que para los cepemistas no suponen un beneficio para Melilla.

También ha señalado que la cuenta 413, en la que se pagan facturas pendientes, no debería ser "un cajón de sastre", cuestión en la que ha incidido la portavoz del PSOE, Gloria Rojas, para quien dicha cuenta debe ser utilizada "de manera puntual y no excesiva", de modo que la Ciudad Autónoma debe procurar pagar en tiempo y forma.

Por su parte, el portavoz de C's, Eduardo de Castro, también ha defendido que los acreedores deben cobrar y que el reconocimiento extrajudicial debe ser una "figura excepcional" y "para casos puntuales", algo que a su juicio no ocurre en este caso, ya que la cuenta 413 es empleada por el Gobierno de Melilla como "una especie de paraguas" o "un bálsamo que todo lo cura"

El portavoz del PP, Daniel Conesa, ha negado que se esté haciendo un uso abusivo de este mecanismo jurídico, ya que este año se ha llevado a cabo en tres ocasiones y con un porcentaje económico "ínfimo" respecto a las facturas que sí son abonadas en su año en curso, y aunque ha admitido que lo deseable sería que no quedaran facturas pendientes de pago, ha aclarado que eso "es imposible".