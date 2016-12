Pablo Sycet dona colección "La bolsa y la vida", en homenaje a José Guerrero

Granada, 27 dic (EFE).- El artista onubense Pablo Sycet ha donado a la Diputación de Granada su colección "La bolsa y la vida", compuesta por cien obras y que fue expuesta en el Palacio de los Condes de Gabia en el centenario del pintor José Guerrero.

Sycet homenajeó a Guerrero en el centenario de su nacimiento, celebrado en 2014, mediante un proyecto expositivo titulado que se inspiraba en una producción que llevó a cabo al artista granadino a finales de los años sesenta, experimentando con nuevos soportes y técnicas, entre los que se encontraba un elemento tan cotidiano en Nueva York como eran las bolsas de papel de los comercios.

Pablo Sycet (Huelva, 1953) transmitió esta idea a una amplia nómina de artistas, tanto nacionales como extranjeros, la gran mayoría con una carrera plenamente consolidada y reconocida, entre los que se encuentran Premios Nacionales de Artes Plásticas como Guillermo Pérez Villalta o Jordi Teixidor.

La diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, ha manifestado que esta donación se debe a la generosidad del artista, y propietario de la misma, Pablo Sycet, que es pintor, letrista, diseñador gráfico, comisario de exposiciones y artista de la generación de los 80, autor de letras para Luz Casal o Fangoria y de portadas de discos para Alaska o Tahures Zurdos.

De la Rosa ha señalado que la intención de la Diputación de Granada es incorporar dichas obras a la colección de arte contemporáneo de la institución, elaborar una serie de exposiciones con dichas piezas y ponerlas a disposición de la ciudadanía a través del circuito itinerante de salas y el programa de concertación.

El artista Pablo Sycet ha confesado que la donación le sirve para devolver con gratitud la importancia que ha tenido Granada en su vida, tanto en la profesional como en la emocional.

"Seguramente yo no sería quien soy, para bien o para mal, y pintaría incluso de otra manera si no hubiera acabado en los años 70 y 80 dando vueltas y revueltas a la Granada más inquieta que yo recuerdo, y puesto que la ciudad y sus gentes fueron gratas y generosas conmigo y el magisterio de José Guerrero me acompañará mientras viva, este es por tanto un acto de cortesía y de justicia", ha señalado.

El artista ha recordado que el proyecto "La bolsa y la vida" se remonta al año 1985, cuando Julio Juste y él estaban becados en Nueva York e hicieron una visita a la casa de José Guerrero.

El maestro granadino les enseñó como "rara avis" una serie de obras que él había elaborado veinte años antes a partir de la iconografía cotidiana de las bolsas de papel que entregan en los comercios, que entonces en España eran muy escasas, pero que en Nueva York eran un objeto de uso habitual.

Veinte años después de aquella visita, cuando la Diputación de Granada organizó la primera exposición retrospectiva de Pablo Sycet, el artista onubense visitó el Centro Guerrero y compró algunos catálogos y la bolsa que le dieron reproducía una obra de Guerrero diseñada por su amigo Julio Juste.

Decidió conservarla y luego, pasado el tiempo, cuando se acercaba el centenario del pintor se cruzaron en su memoria todos estos elementos y tomó la iniciativa de poner en marcha una exposición que se llamara "La bolsa y la vida", que aglutinara cien obras de artistas de distintas generaciones y técnicas.