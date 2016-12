Susana Díaz muestra solidaridad con Rodríguez y rechaza actitudes machistas

Sevilla, 23 dic (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado hoy su solidaridad con la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha denunciado ser víctima de una agresión machista, y ha rechazado este tipo de actitudes.

En su cuenta de twiter, Susana Díaz ha destacado que "los comportamientos machistas no tienen cabida en nuestra sociedad".

Las manifestaciones de Díaz se producen después de que Rodríguez anunciase hoy que ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, a quien acusa de una agresión machista al abalanzarse sobre ella y simular besarla, un incidente que el denunciado achaca a que había bebido.

Rodríguez ha relatado en su página de Facebook que el pasado martes acudió a un acto en la Cámara de Comercio de Sevilla, al término del cuál dos hombres le salieron al paso y uno de ellos "se abalanzó" sobre ella y tras empujarla, le "amordazó la boca con la mano" mientras simulaba besarla.

En su escrito, la dirigente de Podemos ha señalado que el único lugar en el que la han agredido de esta forma "ha sido precisamente en un entorno institucional como este" y ha cursado una queja en la Cámara de Comercio, que su presidente respondió reconociendo los hechos y pidiendo disculpas por no haber reaccionado de otra manera.

"Es una obligación no dejar pasar actos de este tipo por su claro cariz sexista y por formar parte de lo que consideramos violencias machistas. Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y es por ello que lo hago público", ha concluido.