PSOE cree "esenciales" los 170 millones para cubrir el déficit de Andalucía

Málaga, 2 dic (EFE).- El secretario general del PSOE de Málaga y del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha destacado hoy que la aportación para Andalucía de unos fondos de 169,87 millones antes de fin de año es "esencial" para la comunidad.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó ayer la distribución de los 1.638,85 millones del extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se repartirán entre las nueve autonomías que no han acudido a este mecanismo de liquidez en 2016, entre ellas Andalucía.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y de Financiera celebrado ayer, Heredia ha afirmado en una rueda de prensa que "se ha conseguido ese porcentaje más, que es un elemento extra para nosotros y que nos va a permitir tener más recursos económicos para las prioridades fundamentales de bienestar social de Andalucía".

Según Heredia, con el modelo actual Andalucía pierde 1.000 millones al año, que podrían permitir generar empleo y fortalecer servicios sociales.

"Vamos a pedir a Montoro que le dé a Andalucía lo que le corresponde a nuestra tierra, no puede seguir castigando a esta comunidad como ha hecho en los últimos años", ha enfatizado el secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

El diputado por Málaga también se ha referido a la proposición no de ley de los socialistas sobre la pensión de orfandad de víctimas de la violencia de género y ha pedido que "se reconozca una pensión no contributiva para los hijos de madres asesinadas que no hayan cotizado".

Heredia ha aludido también al acuerdo con el PP en materia de "pobreza energética", que, según ha indicado, "ha crecido un 22 por ciento en nuestro país en cinco años, provoca 7.000 muertes al año y hay cinco millones de personas que pasan frío en invierno", por lo que "hay que buscar soluciones".

"Hemos exigido que se garantice el bono social y el suministro eléctrico y que no pueda ser interrumpido bajo ningún concepto", ha señalado Heredia, quien ha incidido en que "otros se han quedado en el vocerío, pero con eso no se arregla el problema".