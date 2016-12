El IAM advierte del aumento de anuncios sexistas de juegos estas navidades

Sevilla, 23 dic (EFE).- El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha advertido hoy de que los anuncios sexistas de juegos y juguetes han aumentado estas navidades por primera vez en cuatro años, al pasar del 38,46 por ciento en 2015 al 43,27 por ciento este año.

Según el informe anual sobre la campaña navideña, cuatro de cada diez anuncios de juguetes son sexistas, si bien la cifra queda ya lejos de los ocho de cada diez de 2013.

El informe analiza un total de 379 anuncios de catálogos y televisión durante el período del 10 de noviembre al 10 de diciembre, época previa a las compras navideñas.

Del total de anuncios, el 43,27 % son sexistas, cinco puntos porcentuales más que en 2015, mientras que las buenas prácticas bajan, al pasar del 32,09 % de 2015 al 30,6 % en 2016.

Por tipología de juego o juguete, el 56,10 por ciento de los de aprendizaje personal (con los que se imita la realización de tareas adultas) son sexistas; el 69,76 por ciento de los educativos; y el 50 por ciento de los participativos, donde se registran los cinco puntos de crecimiento de este año.

La directora en funciones del IAM, Ángeles Sepúlveda, acompañada por la consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) Carmen Fernández han presentado hoy el informe.

Fernández ha destacado que el sector de juguetes es el que mayor número de anuncios inserta en televisión en estas fechas, por encima de cualquier otro sector, con un peso del 14 % y ha llamado la atención sobre la presión publicitaria a la que se ven sometidos los menores, pues el 80 por ciento de estos anuncios se emite en los canales infantiles en abierto.

"Hay más estereotipos sexistas en la publicidad de juguetes y videojuegos que en el resto de la publicidad", ha alertado.

La directora del IAM ha presentado también la campaña coeducativa anual del juego y el juguete no sexista y no violento 2015-2016, dirigida a la ciudadanía en general, para fomentar la compra responsable de juguetes y juegos igualitarios, y especialmente a la comunidad educativa, para que trabajen en las aulas en generar una conciencia igualitaria crítica con el machismo.

El decálogo del Observatorio para elegir juegos y juguetes por ejemplo estipula que no hay de niños o de niñas; que no hay colores para cada género; que se elijan respetando la diversidad; que se eviten los juegos violentos; o que no siempre se diga "sí a todo", entre otros puntos.