Equipo Ceuta decide no prorrogar contrato de jugador de Japón

Ceuta, 22 dic (EFE).- La SD UA Ceutí, equipo de Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha anunciado hoy que no prorrogará el contrato del jugador japonés Masaya Nagano 'Masa' porque ya no tiene opciones de ascender y ha decidido no hacer efectiva la renovación.

Masa, de 23 años, fichó este verano por el club ceutí procedente del CRC Castelldefels (Barcelona), equipo en el que desembarcó la pasada campaña para vivir la experiencia de jugar en España.

Masaya Nagano llegó a Ceuta "por un intercambio por estudios" después de que la temporada pasada jugara en el Castelldefels, equipo también de Segunda B con el que disputó el play off de ascenso a Segunda División contra el Atlético Mengíbar (Jaén) en el que los andaluces superaron al cuadro catalán.

Masaya Nagano, nacido en Tokyo, juega como pivot y se convirtió en el primer jugador japonés de la historia del CCR Castelldefels.

Masa, como se lo conoce futbolísticamente, dejó su país natal para aprender español y crecer como jugador, y procedía del Pescadora Machida de la Primera División japonesa cuando llegó el año pasado a Cataluña.