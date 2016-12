Director de turismo de P.Rico analizará la utilidad del contrato con Sevilla

San Juan, 22 dic (EFE).- El próximo director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Jose Izquierdo, aseguró hoy en relación al contrato por el que las camisetas de los jugadores del Sevilla muestran publicidad de la isla caribeña, que analizará su utilidad y verá si hay alguna cláusula de rescisión.

Izquierdo agregó, en declaraciones a los medios en el acto de anuncio de su nombramiento para el futuro gobierno de la isla que asumirá el poder el próximo 2 de enero, que cuando reciba el informe del equipo saliente, estudiará profundamente el contrato y evaluará la funcionalidad, utilidad y proyección del mismo.

Ya la Cámara de Representantes de Puerto Rico había anunciado esta semana que investigará a partir del próximo enero el contrato, que ha recibido numerosas críticas, y cuál fue la participación del cabildero -mediador- José Antonio Hernández Mayoral en el mismo.

"Puerto Rico ha sufrido una crisis, en gran parte, de credibilidad. Tenemos que darle certeza a los negocios reconociendo que estamos abiertos a ellos, pero eso no significa respaldar ciegamente un contrato. Por ello vamos a analizar la utilidad del mismo y ver si hay alguna cláusula de rescisión", agregó, en el acto en el que también fueron presentados otros cargos del futuro ejecutivo de la isla.

"No he visto el contrato. No puedo hablar de las disposiciones del mismo. Todo contrato tiene su componente que hay que analizar, ponerlo en una balanza y ver su utilidad", insistió.

Sin embargo, advirtió que es importante darle continuidad a los esfuerzos de promoción de Puerto Rico.

"Vamos a actuar en beneficio de Puerto Rico y tomaremos una determinación sobre lo que le conviene", subrayó.

Por su parte, el gobernador electo, Ricardo Rosselló, dijo en el mismo acto, que su equipo evalúa todas las informaciones sobre el costo del contrato y otras particularidades del mismo.