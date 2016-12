IU cree que pleno de presupuestos confirma "pacto de sangre" entre PSOE y C'S

Sevilla, 22 dic (EFE).- El portavoz de IU en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha asegurado que el pleno en el que se han aprobado los presupuestos de la Junta para 2017 confirma el "pacto de sangre" entre PSOE y Ciudadanos, que ha calificado como "absolutamente consolidado y de gobierno".

En declaraciones a los periodistas al término del pleno Maíllo ha señalado que "nominalmente" el grupo de Ciudadanos no tiene miembros en el Ejecutivo andaluz pero "indudablemente tiene un pacto de sangre para bloquear cualquier iniciativa o propuesta de la oposición".

En su opinión esto supone además un "giro a la derecha que confirma la hoja de ruta de Susana Díaz en Andalucía y en Madrid".

"Hay una coherencia en esta nueva geometría variable de pactos del PSOE con las derechas, aquí se sirve de Ciudadanos y en Madrid sirve al PP", ha denunciado Maíllo, quien cree que la presidenta andaluza ha escogido "un camino que es una mala noticia para la gente de izquierdas y para las víctimas de la crisis, que ven que no hay esperanza con estos gobiernos de resolver los problemas".

A juicio del responsable andaluz de IU, el presupuesto de 2017 "no es para la recuperación económica, no es audaz para la inversión, no establece bases fundamentales para el cambio de modelo productivo que incentive la reindustrialización y no combate el mayor de los problemas en el ámbito laboral, la precariedad".

Ha criticado además que todas las enmiendas de IU hayan sido rechazadas y que "el bloqueo de PSOE y Ciudadanos haya evitado cualquier mejora" de las cuentas, que "ni solucionan nada ni mucho menos sacan a Andalucía de la crisis".